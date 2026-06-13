Taşacak Bu Deniz dizisinin oyuncuları Ali Öner ile Zeynep Atılgan, Bodrum tatillerine tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkilerini duyuran çift, yaz sezonunu birlikte geçirerek dikkatleri üzerine çekti.

Habertürk'ün haberine göre çift, gün boyunca denizde vakit geçirerek tatilin keyfini sürdü. Deniz bisikletiyle yaptıkları turun ardından sahile geçen ikili, günün geri kalanında kumsalda baş başa zaman geçirdi. Bu anlarda sergiledikleri samimi ve rahat tavırlar objektiflere yansıdı.

Zeynep Atılgan’ın, ilişkisinin duyulmasının ardından sosyal medyada bazı eleştirilerle karşılaştığı iddia ediliyor. Ancak genç oyuncunun tatiline devam ettiği ve partneriyle birlikte stres attığı görülüyor.

İHANET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Ali Öner, 2025 yılının ağustos ayında Livanur Aydın ile nişanlanmış, ancak çift bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından adı sık sık eski ilişkisiyle anılan oyuncu, bu sürecin kapandığını ve yeni birlikteliğinin ayrılıktan sonra başladığını daha önce açıklamıştı.

İlişkilerini kısa süre önce ilan eden çift, Bodrum tatilinde objektiflere yakalanarak magazin gündeminin üst sıralarına yerleşmşti. Yaz boyunca birlikte vakit geçiren ikilinin ilişkisini gözlerden uzak yaşamaktansa daha görünür şekilde sürdürmesi dikkat çekiyor.