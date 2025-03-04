İlişkinizin tehlikede olduğu 3 ana evreyi, Klinik Psikolog Johanna Rozenblum açıkladı. Çiftlerin balayı dönemi genellikle ideal bir şekilde geçer ve 6 aydan bir yıla kadar sürebilir. Ancak, 2022 yılında yapılan bir araştırma, bu dönemin günlük kısıtlamaların (iş, aile ve farklı hedefler gibi) etkisiyle sona erdiğini ortaya koyuyor.

Johanna Rozenblum, "Gerçekle yüzleşen bazı çiftler, aynı önceliklere sahip olmadıklarını veya stresle başa çıkma yöntemlerinin farklı olduğunu fark ediyorlar" diye açıklıyor. İşte ilk büyük tartışmaların veya ayrılıkların yaşandığı anlar genelde bunlardır.

Dinlenmenin bir parçası olması gereken tatiller, paradoksal bir şekilde çatışmaların çıkış noktası haline gelebiliyor. Peki neden? Çünkü organizasyonel stres, aile toplantıları ve hatta maddi sıkıntılar gibi etkenler oldukça ağır basabiliyor.

Yıl sonu tatilleri ise özellikle zorlayıcı olabilir: Yorgunluğun birikmesi, gizli gerginlikler ve gerçekçi olmayan beklentiler bazen her şeyi altüst edebiliyor. "Tatiller çoğu zaman var olan hayal kırıklıklarını daha da artırır. Daha sonra anlaşmazlıkların patlak verdiği bir zamana dönüşürler" diye ekliyor psikolog.

Kritik olan anlar

Çiftler için hayatın bazı evreleri, diğerlerinden daha kritik olabiliyor. Johanna Rozenblum’a göre, bu önemli anlar genellikle büyük kararlarla kesişiyor:

3. yılda, ortaklar anlaşmazlıklarını yönetmekte zorlandıklarını fark ederler.

7. yılda, evrim veya durağanlıkla ilgili sorular gündeme gelir.

10 ila 12 yıl sonra, çiftin, rutini aşabileceklerini kanıtlamaları veya ayrılmayı seçmeleri gerekir.

15 yıldan sonra, ilişkide dostluğun önemini kaybetmek ve sadece ev arkadaşı gibi yaşamak riski ortaya çıkabilir.

Tarihlerden ziyade, iki faktörün birleşimi çiftleri kırılma noktasına getiriyor: Kaygı, öfke veya hayal kırıklığına neden olan stresli durumlar. Yorgunluk veya anlayış eksikliği gibi sebeplerle ruh halini düzenlemede yaşanan zorluklar. Bu unsurlar, patlayıcı çatışmaların zeminini hazırlıyor.

Sağlıklı iletişim seçilmeli

Johanna Rozenblum, "Bu anlardan korkmak yerine sağlıklı iletişim kurmaya çalışmalı ve gerginliğin artmasına izin vermemeliyiz," şeklinde tavsiyede bulunuyor.

Eğer siz de bu hassas dönemlerden birini yaşıyorsanız, birkaç basit çözüm fark yaratabilir:

Aktif olarak iletişim kurun: Hayal kırıklıklarınızı, ilişkide yerleşmeden önce dile getirin.

Bir adım geri çekilin: Stres kaynaklarını belirleyin ve bunları sınırlamaya çalışın.

Alevi yeniden canlandırın: Çiftler arasındaki dostluğu ve işbirliğini beslemeye zaman ayırın.