Çift olarak bir ilişki sürdürmek, çaba, tavizler ve uzlaşmalar gerektirir. Her ne kadar ilişkilerde aşılması güç kırılganlıklar yaşanabilse de, bu zorlukların farkına varmak önemli.

İlişkilerde düşüş dönemleri kaçınılmazdır; her zaman aynı fikirde olmak mümkün değil. Peki, işler ters gittiğinde ilişkinizin devam etmesi için gereken temele sahip olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

İlişki psikoloğu Mark Travers, CNBC için yazdığı makalede bu soruyu gündeme getiriyor. Şüpheye düştüğünüzde, ilişkinizin sürdürülebilirliğini ve çabaya değer olup olmadığını değerlendirmek için kendinize bazı sorular sormak faydalı olabilir.

Psikoloğa göre, çiftler arasındaki güç, belirli sorularla ölçülebilir. Eğer bu dört soruya "evet" cevabını verirseniz, ilişkiniz sağlam temeller üzerine kurulmuş demektir ve düşündüğünüzden çok daha güçlüdür.

İlişkinizde, eğer partneriniz olmasaydı, hala yakın arkadaş olur muydunuz?

Partnerinizle birlikteyken kendinizi beğeniyor musunuz?

Eğer partnerinizin değişmeyeceğini bilseydiniz, yine de onunla birlikte olmayı ister miydiniz?

İyi bir haber aldığınızda, ilk söylemek istediğiniz kişi eşiniz mi oluyor?

Bir ilişkinin sona erdiğini anlamanın yolu sadece dört soruya "hayır" cevabı almakla sınırlı değildir. İlişkideki belirsizlik, aynı çatışmaların tekrar etmesi, duygusal mesafe, hayat planları hakkında duyulan şüpheler ve kişilik farklılıklarının farkına varılması da bu durumu işaret edebilir.

İlişki koçu Julie Nguyen ise VeryWell Mind için yaptığı açıklamada, "Bazen her şey yolunda gibi görünse de, bir türlü kurtulamadığınız rahatsız edici bir şüphe duygusu ile baş başa kalırsınız." diyor ve ilişkinin durumunu değerlendirmek için ayrılığa işaret edebilecek ana göstergelerin altını çiziyor.

İlişkilerde gizlilik sadece fiziksel ve cinsel yakınlıkla sınırlı değildir; duygusal yakınlık da büyük bir öneme sahiptir. İlişki koçu Julie Nguyen, "Bir çift bana hayatlarının temel yönleri hakkında birbirlerine çok açık olmadıklarını söylediğinde, bu genellikle ilişkinin uzun süredir sallantıda olduğunu gösteren açık bir işarettir"

Birlikte sorunları çözemez hale gelmek de ilişkinin sağlığı açısından ciddi bir uyarıdır. Tek bir anlaşmazlık noktasında takılı kalmak, kızgınlık, tükenmişlik ve en nihayetinde ayrılığa yol açabilir.

Ayrıca, partnerinizin yanında olduğunuzda yalnız hissetmek de başka bir uyarı işareti olabilir. Koç, "Vücudunuza ve söylediklerine dikkat edin; bu sadece farkındalık yoluyla yavaşlayarak öğrenebileceğiniz bir şeydir" diyor. Eğer ilişkinizde kalmak için gerçekten bir nedeniniz varsa, bunu fark edeceksiniz.