İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın heyecanı dev bir randevuya sahne oldu. Brighton'ın sahasında dünya devi Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmaya teknik heyetin güveniyle ilk 11'de başlayan A Milli Takımımızın yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, maça büyük bir motivasyonla çıktı. Ancak Türk futbolseverlerin ve İngiliz tribünlerinin ilgiyle takip ettiği mücadele, milli futbolcumuz adına talihsiz bir şokla noktalandı.

6. DAKİKADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın henüz 6. dakikasında gelişen pozisyonda sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu acı içinde yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin saha içerisindeki ilk müdahalesinin ardından tecrübeli oyuncunun oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı.

Erken gelen bu sakatlık nedeniyle Brighton teknik heyeti mecburi bir hamle yapmak zorunda kaldı. Sahayı sekerek terk eden Ferdi Kadıoğlu kenara gelirken, yerine Joao Costa oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcunun kesin sağlık durumunun yapılacak detaylı tetkik ve MR incelemelerinin ardından netlik kazanması bekleniyor.