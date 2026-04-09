Sosyal medyada 15 yaş sınırı konusu TBMM'de görülüşmeye devam edilen konulardan biri. Sosyal medya kullanımının erken yaştaki bireyler için sınırlandırılması şeklinde hayata geçirilmesi beklenen yaş sınırı yasağı ile ilgili bir düzenleme daha açıklandı. Sosyal medyada yaş sınırı yasağını da içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 6 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı ile ilgili alınan kararlar TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yürürlüğe girdi. Alınan karara bağlı şekilde 15 yaş altı bireylerin sosyal ağlara erişiminde kritik düzenlemeler getirildi. Sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin açıklanan düzenlemeler mecliste kabul edildi. İşte sosyal medya kullanımında yaş sınırına ilişkin kabul edilen maddeler ve düzenlemeler:

-Sosyal ağ sağlayıcı açık, anlaşılması kolay ve kullanımı elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Bu araçlar ebeveynlerin hesap ayarlarını kontrol edebilmesine, satın alım, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücret ödenmesi gereken işlemlerin ebeveyn izni ve onayına bırakılması ve kullanımı süresinin izlenmesi ile sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmalar içerecek.

-Sosyal ağ sağlayıcılar aldatıcı ve gerçek dışı reklamları engelleyici tedbirler almakla sorumlu tutulacak.

-Türkiye'de günlük erişimi 10 milyondan daha fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar gecikmede sakınca bulunana hallerde verilen kararın gerekliliğini anında ya da en geç 1 saat içerisinde uygulayacak. Kanun uyarınca içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararlarına ilişkin yayının ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanmaması halinde gerekli her türlü tedbiri alacak.

- Oyun platformları içerik ya da yer sağlayıcı olmasından dolayı ortaya çıkan sorumluluk ve yükümlülüklerin saklı kalması kaydıyla usulüne uygun olmayan şeklinde derecelendirilmiş içerikleri çıkarmakla görevli olacak.

- Türkiye'den günlük erişimi 100 binin üzerinde olan yurt dışı oyun platformları Türkiye içerisinde gerçek ya da tüzel düzeyde kişi seçerek temsilci belirleyecek. Bu temsilciye dair bilgiler BTK'ye bildirilecek.

- Oyun platformları da sosyal ağ sağlayıcılar gibi açık, anlaşılır ve kullanımı elverişli ebeveyn araçları sunacak.

- Ebeveynlerin kontrol ettiği araçlar sosyal ağlarda olduğu gibi belirli kullanım çeşitleri de ebeveyn onayına bırakılacak.