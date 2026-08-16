Tam 30 yıl önce, Finlandiyalı teknoloji devi Nokia, dönemi için tamamen devrim niteliğinde olan ve birçok kişi tarafından tarihin ilk "akıllı telefonu" (smartphone) olarak kabul edilen en ikonik cihazlarından birini, Nokia 9000 Communicator'ı piyasaya sürdü.

CEPTEKİ OFİS: NOKIA 9000 COMMUNICATOR

Communicator, Mart 1996'da Almanya'nın Hannover kentindeki CeBIT teknoloji fuarında tanıtıldı ve beş ay sonra, 15 Ağustos'ta satışa sunuldu. Bu tarih, ABD'li teknoloji devi Apple'ın ilk iPhone'u piyasaya sürerek cep telefonu pazarını tamamen değiştirmesinden tam 11 yıl öncesine denk geliyordu.

Özellikle iş insanları ve yöneticiler için tasarlanan cihaz, 4 santimetre kalınlığında ve neredeyse 400 gram ağırlığındaydı (günümüzdeki akıllı telefonların iki katı). Fiyatı ise orta segment bir kişisel bilgisayarla aynıydı: Dönemin parasıyla yaklaşık 10.000 Finlandiya markı, yani günümüzün değeriyle yaklaşık 2.200 Euro (2.550 Dolar).

Nokia, Communicator'ı "arka cepteki ofis" sloganıyla pazarladı. Cihaz; faks ve e-posta göndermeye, entegre modemi sayesinde internete bağlanmaya ve elektronik tablo, dijital ajanda, kelime işlemci gibi bir bilgisayardaki temel uygulamalarla çalışmaya olanak tanıyordu.

Katlanabilir tasarımı sayesinde telefon, tam donanımlı bir klavyeye, 4,5 inçlik tek renkli (monokrom) bir ekrana ve ana uygulamalara doğrudan erişim sağlayan özel tuşlara sahip bir mini bilgisayara dönüşebiliyordu. Daha sonra 9000 serisi olarak bilinecek olan bu orijinal model, ilerleyen yıllarda renkli ekran, daha hafif tasarım, daha yüksek işlem gücü ve efsanevi işletim sistemi Symbian'ın ilk sürümü gibi özelliklerle güncellendi.

İNOVASYONUN ZİRVESİNDEN SEKTÖR LİDERLİĞİNE

Yüksek fiyatı nedeniyle satış rakamları nispeten sınırlı kalsa da Communicator, Nokia'nın dönemin en yenilikçi cep telefonu üreticilerinden biri olarak küresel prestijini sağlamlaştırmasına büyük katkı sağladı. Tüketicileri şaşırtan bu üst düzey cihazların yanı sıra Finlandiyalı şirket, alım gücünden bağımsız olarak teknolojiyi her kesime ulaştırmak amacıyla pazarı her bütçeye uygun telefonlarla donattı.

Communicator'ın piyasaya sürülmesinden iki yıl sonra, 1998'de Nokia, ABD'li Motorola'yı tahtından indirerek dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi unvanını ele geçirdi. Bu liderliği, 2012 yılında Güney Koreli Samsung tarafından geçilene kadar da bırakmadı. 2007 yılına gelindiğinde ise Nokia popülaritesinin zirvesine ulaştı; o yıl dünya çapında ilk kez 1 milyardan fazla cep telefonu satıldı ve bu cihazların %40'ı Nokia markasını taşıyordu.

IPHONE DEVRİMİ VE NOKIA'NIN ÇÖKÜŞÜ

Nokia'nın zirveye ulaştığı aynı yıl, Apple ilk iPhone'u piyasaya sürdü. Dokunmatik ekranlara ve uygulama ekosistemlerine dayanan günümüz akıllı telefon teknolojisinin temellerini atan bu cihaz, pazarda tam anlamıyla bir devrim yarattı.