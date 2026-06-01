Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs'ta UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edilmiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organları görevlerinden alınmıştı.



Özel'in yerine yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna Kemal Kılıçdaroğlu oturtulurken, CHP Genel Merkezine polis müdahalesi ve sonrasında yaşananlarla birlikte parti içindeki çatlak her geçen gün büyümeye devam ediyor. Özel, CHP içerisinde kendisini destekleyenlere yaptığı çağrıda mücadelelerini ilk aşamada CHP içerisinde kalarak vereceklerini belirtirken, kurultay ihtimalinin ortadan kalkması durumunda yeni bir partiye geçilebileceğinin sinyallerini vermişti.



GÜNDEMAR anketi ile "Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulacak yeni parti ne kadar oy alabilir" sorusu yanıt buldu.



ÖZEL UÇTU, KILIÇDAROĞLU ÇAKILDI



24-27 Mayıs 2026 tarihlerinde 60 ilde 2 bin 275 katılımcı ile yapılan ankete yanıt verenlerin yüzde 29,73'ü, Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak yeni partiye oy vereceklerini belirtti.





AKP, yüzde 24 oy ile ikinci sırada kalırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin oy oranı ise yüzde 4,68 ile tarihin en düşük seviyelerine geriledi.



Ankete göre kararsız seçmenlerin oylarının dağıtılmasının ardından Özel'in kuracağı partinin oy oranı, tepkili seçmenle birlikte yüzde 35,65'e fırlarken, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise kararsız seçmen dağıtıldıktan sonra yüzde 5,61 ile baraj altında kalıyor.





CHP'NİN ANA GÖVDESİ TAMAMEN ÖZEL'İN YANINDA





Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Tamer Bolat, mutlak butlan kararının yalnızca hukuki ve kurumsal bir tartışma olarak değil, seçmen davranışını doğrudan etkileyebilecek siyasal bir kırılma başlığı olarak okunması gerektiğini belirtti:

“Mevcut milletvekili seçimi tablosunda CHP hâlâ birinci parti görünümünü korumaktadır. Ancak bu tablo, CHP seçmeninin bütünüyle parti kurumsallığına bağlı ve değişmez bir sadakat içinde olduğunu göstermemektedir. Aksine, mutlak butlan kararı sonrası oluşan siyasal belirsizlik, CHP seçmeninin önemli bir bölümünün parti tabelasından çok, temsil edildiğini düşündüğü siyasal kadroya ve değişim iradesine yöneldiğini ortaya koymaktadır.”

Bolat, ikinci senaryonun CHP açısından kritik bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ise yeni bir parti kurduğu senaryo, CHP seçmeni açısından güçlü bir temsil değişimini göstermektedir. Bu tabloda yeni partinin dağıtılmış oy oranında yüzde 35,65’e ulaşması, yalnızca yeni bir partinin yüksek oy potansiyeline işaret etmemektedir. Aynı zamanda CHP seçmeninin ana gövdesinin, mevcut kurumsal yapıdan ayrışarak değişimci aktörlerin yanında konumlanabileceğini göstermektedir.”