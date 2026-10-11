İkinci el otomobil almak isteyenler için fiyat araştırması kadar doğru aracı bulmak da önem taşıyor. Bütçeyi aşmadan ihtiyaçları karşılayacak bir otomobil bulmak isteyenler, farklı marka ve modellerin özelliklerini karşılaştırıyor.

Öğrencilerin radarına giren otomobiller hangileri?

Özellikle üniversite öğrencileri ve ilk kez otomobil sahibi olmak isteyenler için satın alma fiyatının yanı sıra yakıt tüketimi, bakım giderleri ve aracın mevcut durumu da belirleyici oluyor.

Galerici Yusuf Acun, 500 bin TL bütçeyle değerlendirilebilecek üç otomobil modelini sıraladı. İşte Ekonomim tarafından derlenen bilgilere göre, 200 bin kilometrenin altında bulunabilen araçların yer aldığı liste...

1 - Fiat Punto

Fiat Punto, kompakt boyutları ve farklı motor seçenekleriyle şehir içi kullanım için değerlendirilebilecek modellerden biri olarak görülüyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunan aracın manuel vitesli versiyonları, uygun fiyatlı otomobil arayanların inceleyebileceği alternatifler arasında yer alıyor.

2 - Citroen C3 (2009-2011)

Kompakt yapısıyla şehir içinde kullanım için değerlendirilebilecek Citroen C3, özellikle günlük ulaşımını otomobille sağlamak isteyen öğrencilerin inceleyebileceği alternatiflerden biri.

3 - Peugeot 207

Peugeot 207, benzinli ve dizel motor seçenekleriyle ikinci el pazarında karşılaşılabilen modellerden biri. Manuel vitesli versiyonlarıyla da öne çıkan araç, ilk otomobilini almak isteyenler için alternatif oluşturuyor.

İkinci el otomobil alırken nelere dikkat edilmeli?

Düşük bütçeyle araç arayanların ilan fiyatlarının yanı sıra otomobilin genel durumunu da karşılaştırması büyük önem taşıyor. Uzmanlar aynı model ve model yılında bulunan araçlar arasında kilometre, hasar geçmişi, donanım ve bakım durumu nedeniyle önemli farklar oluşabileceğine vurgu yapıyor. Bu nedenle satın alma öncesinde ekspertiz yaptırılması ve aracın masraflarının hesaba katılması önem taşıyor.