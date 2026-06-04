Araştırmacılar tarafından 'Physalia mikazuki' adı verilen canlı, halk arasında denizanası olarak bilinse de aslında gerçek bir denizanası değil. Tür, birbirine bağlı çok sayıda organizmadan oluşan ve birlikte yaşayan sifonofor grubuna ait. Bilim insanları, bu canlıyı detaylı anatomik incelemelerin yanı sıra DNA analizleriyle de doğruladı. Yapılan çalışmalar, türün daha önce bilinen Physalia türlerinden belirgin farklılıklar taşıdığını gösterdi.

KEŞİF SENDAİ KÖRFEZİ'NDE YAPILDI

Yeni türün keşfi, Tohoku Üniversitesi araştırmacılarının bölgede yürüttüğü farklı bir saha çalışması sırasında gerçekleşti. Gamo Plajı'nda bulunan mavi ve yarı saydam canlı, araştırmacı Yoshiki Ochiai'nin dikkatini çekti. Daha önce bölgede benzer bir örnek görmediğini belirten ekip, canlıyı laboratuvara götürerek ayrıntılı inceleme başlattı.

Türün adına eklenen "mikazuki" ifadesi ise Japon tarihinin önemli figürlerinden biri olan ve hilal şeklindeki miğferiyle tanınan Sendai hükümdarı Date Masamune'ye gönderme yapıyor. Bu nedenle bazı araştırmacılar yeni canlıyı "samuray denizanası" olarak da adlandırıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ŞÜPHESİ

Bilim insanlarının dikkatini çeken asıl nokta ise türün bulunduğu konum oldu. Physalia grubundaki canlılar genellikle daha sıcak ve tropikal sularda görülürken, yeni türün Japonya'nın kuzeyindeki Miyagi kıyılarında ortaya çıkması deniz ekosistemlerinde yaşanan değişimlere işaret ediyor olabilir. Araştırmacıların yaptığı okyanus akıntısı simülasyonları, canlıların kuzeye doğru taşınmış olabileceğini ve yükselen deniz sıcaklıklarının yaşam alanlarını genişletmiş olabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar ayrıca Physalia türlerinin uzun ve zehirli dokunaçlara sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bu canlılarla temasın insanlar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtilirken, yeni türün yayılımının izlenmesi gerektiği vurgulanıyor. Keşfin, hem deniz biyolojisi hem de iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerinin anlaşılması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.