Erkekler hayatın akışı içinde arkadaş, kardeş, iş arkadaşı veya komşu gibi pek çok farklı rol üstlenirler. Bu roller romantik ilişkilere ve flört dünyasına taşındığında, farkında olmadan zehirli birer silaha dönüşebilir.

İlişki uzmanlarına göre, ölçülü yaşandığında bir ilişkiyi besleyen bazı erkek karakterleri, tüm kişiliği ele geçirdiğinde birliktelikleri adeta bir baş ağrısına dönüştürüyor ve tarafları bir daha asla flört etmemeye yemin ettirecek noktaya getirebiliyor.

Dışarıdan bakıldığında kusursuz birer eş adayı gibi görünen ancak aslında ilişkileri tamamen berbat eden 7 tehlikeli erkek tipi deşifre oldu:

1. "Baba" tipi: Güven veren ama özgürlüğü kısıtlayan koruyucu

Bu rolü üstlenen erkek; partnerine tam bir babanın sunabileceği destek, güvenlik ve sarsılmaz emniyet hissini verir. Kadınlar ilk etapta bu korumacı tavrı çekici bulur çünkü kendilerini rahat ve güvende hissederler.

Madalyonun diğer yüzünde ise bu erkek, eşini hiçbir zaman eşit bir partner olarak görmez. Onu adeta büyütmesi, eğitmesi ve kontrol etmesi gereken bir "kız çocuğu" yerine koyar. Kadın bir hata yaptığında onu azarlar veya ona hükmetmeye çalışır. Bu durum zamanla kadının sırf inat uğruna çocukça davranmasına ve ilişkiye isyan etmesine yol açar.

2. "Kötü çocuk" (Bad Boy): Heyecan veren bir güven tuzağı

Romantik komedi filmlerinin vazgeçilmezi olan bu tip; heyecan verici, cesur, maceraperest ve genellikle deri ceketiyle arz-ı endam eden biridir. Kimseyi memnun etmek gibi bir derdi olmadığı, sadece kendisi olduğu için bu dürüstlüğüyle kadınları hızla büyüler.

Kötü çocuk asla tamamen iyi bir partner olamaz çünkü bir kadının ona tam anlamıyla güvenmesi imkansızdır. Evet, dürüsttür ama sadece kendi isteklerine karşı dürüsttür, yani tamamen bencildir. Başka bir kadınla birlikte olmak isterse bunu yapmaktan çekinmez. "Ya benim dediğim olur ya da hiç olmaz" kafasında olduğu için kadınlar bu tipi sadece kısa süreli bir heyecan olarak görür, ciddi bir gelecek inşa etmek istemezler.

3. "İyi çocuk": Friendzone Kutup Yıldızı

Şefkati, anlayışı, güvenilirliği ve her kalıba girebilen yapısıyla tam anlamıyla "ailelerin damat adayı" profilidir. Başkalarının onayını kazanmak için kendini feda etmeye her an hazırdır ve kağıt üzerinde kusursuz görünür.

Tıpkı bir kağıt gibi düz ve tek boyutludur. Çevresini memnun etmeye o kadar odaklanmıştır ki, kendi gerçek hislerini veya düşüncelerini asla dile getirmez. Bu duygusal dürüstlük eksikliği karşı tarafta güvensizlik yaratır ve kadınlar kendilerini bu ilişkide tuzağa düşmüş hisseder. Tam bir kaba adam olmadığı için onu terk eden kadın kendini suçlu hisseder ama günün sonunda bu tip, her zaman "Arkadaşlık Bölgesi"ne (Friendzone) mahkum olan "Aşkta Şanssız Bay" olmaktan kurtulamaz.

4. "Parlak zırhlı şövalye": Bağımlılık yaratan kahraman

Tıpkı Disney masallarındaki gibi günü kurtarmaya gelen, cazibeli, romantik ve özgüvenli kahramandır. Kadının her problemine anında hızır gibi yetişir.

Masalların bittiği yerde tehlike başlar. Bir kadın tamamen erkeğin onu kurtarmasına güvendiğinde, ortaya hastalıklı ve bağımlı bir ilişki çıkar. Sürekli kurtarılmayı bekleyen kadın, kendi sorunlarını çözme becerisini kaybeder. İlişki, kadının erkeği "istediği" değil, ona "muhtaç olduğu" bir esarete dönüşür. Bu da şövalyeye sağlıksız bir güç ve mutlak hakimiyet alanı sağlar.

5. "İş insanı": Aşkı ticarete döken cimri

Rasyonel, tahmin edilebilir, planlı ve adalete son derece önem veren bir profildir. Bu özellikleri iş hayatında onu zirveye taşısa da aşk hayatında tam bir felakete neden olur.

İlişkide her şeyin "eşit" olmasına o kadar takıntılıdır ki, kimin neyi ödediğini, evde hangi sorumluluğu kimin üstlendiğini adeta bir muhasebeci gibi kuruşu kuruşuna takip eder. Romantizm onun güçlü yönü değildir; tamamen işine odaklandığı için partneri her zaman ikinci planda kalır. İlişkiyi bir alışveriş ve ticari ortaklık gibi gördüğü için şefkat, fedakarlık ve sevgi bu birliktelikte hızla tükenir.

6. "Peter Pan": Asla büyümeyen çocuk

Masallar diyarından fırlamış gibi asla büyümeyen, eğlenceli, neşeli, hayatı akışına bırakan ve spontane yaşayan biridir. Kadınlar onun bu çocuksu neşesine ve kaprisli doğasına ilk başta bayılırlar.

Herkesin bir noktada büyümesi gerekir ancak Peter Pan bunu reddeder. Asla gerçekleşmeyecek hayali planları vardır; sıkı çalışmaya, sorumluluk almaya veya sürekli çaba göstermeye istekli değildir. Gerçek duygularla ve hayatın sert sorunlarıyla yüzleşemediği için partnerinin saygısını kazanamaz ve ilişkiyi tamamen sahte bir zemine oturtur.

7. "Baştan çıkarıcı": Sadece kovalamacayı seven avcı

Tek bir hedefi vardır: Karşısındaki kadını elde etmek. Kadının duymak istediği her şeyi söyler, ona dünyanın en çekici ve özel kadını olduğunu hissettirir. Hangi kadın buna hayır diyebilir ki?

Bu erkek tipi aslında bir ilişki istemez; onun tek derdi kendi öz saygısını ve egosunu okşayacak o "kovalamaca" anıdır. Hedefine ulaşıp kadını fethettikten sonra onunla ne yapacağını bilemez ve kadını adeta kedi fare oyunu gibi oradan oraya savurur. Uzun süreli ilişki veya evlilik düşüncesi onu korkutur; sadece avının peşindeki bir avcı olarak kalır.