Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşinci sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti’nde senaryo ekibinde değişikliğe gidildi.

Dizinin başlangıcından bu yana hikâyeyi kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür ile yapım şirketi arasında senaryonun ilerleyişi ve süreçle ilgili anlaşmazlık yaşandı.

Tarafların karşılıklı anlaşmaya varmasının ardından iki senaristin 143. bölüm itibarıyla diziden ayrılması kararlaştırıldı.

YENİ SENARİSTLER BELLİ OLACAK

Ayrılığın ardından gözler dizinin yeni senaryo ekibine çevrildi. Kızılcık Şerbeti’nin bundan sonraki bölümlerini kaleme alacak yeni senaristlerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Dizinin beşinci sezonunda yaşanan bu değişikliğin, hikâyenin ilerleyen bölümlerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.