ABD basınından Page Six'in haberine göre Venedik'te görkemli bir düğün yapan çift, düğünden önce ABD'de resmi olarak evlendi. Kaynaklara göre Bezos ve Sanchez, ABD'deki yasal nikah öncesinde milyonlarca dolarlık bir evlilik sözleşmesine imza attı.

Sözleşmenin dünya genelinde geçerli olacak şekilde hazırlandığı ifade ediliyor. Ancak boşanma durumunda çiftin ikamet ettiği Florida eyaletinin yetkili olacağı belirtiliyor. Yani çift nerede evlenirse evlensin, boşanma süreci yalnızca Florida'da gerçekleşebilir.

"İLK EVLİLİĞİNDEKİ HATAYI TEKRARLAMADI"

Öte yandan evlilik sözleşmesinin detayları kamuoyuyla paylaşılmasa da Bezos'un önceki evliliğinden aldığı derslerle bu sözleşmeyi çok daha sağlam yaptığı düşünülüyor. 2019 yılında Mackenzie Scott'tan boşanan Bezos, herhangi bir evlilik sözleşmesi olmadığı için 38 milyar dolarlık Amazon hissesini eski eşine kaptırmıştı. Bu oranla Scott, şirketin yüzde 4'lük hissesiyle oldukça önemli ortaklarından biri olmuştu.

Aile hukuku uzmanı Christopher Melcher, Fox News'e yaptığı açıklamada "Bezos ilk boşanmasını Amazon teslimatı hızında halletti ama acılı oldu" diyerek, milyarlarca dolarlık bir servetin paylaşılmak zorunda kalındığını hatırlattı. Melcher, önceki evliliklerden alınan derslerin, yeni evliliklerde bazen karşı tarafın aleyhine olacak şekilde ağır şartlara dönüşebildiğine dikkat çekti.

Ayrıca Lauren Sanchez de ilk evliliğinde benzer bir durumu tecrübe etmişti. 2019 yılında Patrick Whitesell ile boşanırken çiftin yaptığı evlilik sözleşmesine uygun şekilde mal paylaşımı gerçekleşmişti.