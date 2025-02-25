TikTok'ta içerikler üreten Dalia Grande, popüler hale gelen videosunda bir teoriyi takipçileriyle paylaştı ve neden her ilk buluşmasında vücuduna ve kıyafetlerine sim sıktığını anlattı.

ABD'li fenomen, bir ilk buluşmaya gitmeden önce tüm vücuduna sim sıktığı bir videoyu yayınladı. Videonun üzerine ise şöyle yazdı: "İlk buluşmaya sim döküp gidiyorum çünkü artık öyle bir yaştayım ki karşımda evli biri olabilir."

AYIRT ETMEK İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

Teorisine göre eğer buluşmaya çıktığı kişi evliyse, üzerindeki simin kendisine bulaşmaması için fiziksel temastan kaçınacak. 85 bin takipçisi olan fenomenin sim taktiği, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Pek çok kişi bu yöntemi deneyeceğini belirtirken bazı kadınlar da bunu ilişkide oldukları erkekleri aldatmaktan caydırmak için kullanabileceklerini belirtti. Kadınların çoğu, Dalia'nın bu yöntemine hak verdi.

BAZILARI FARKLI GÖRÜŞLERLE GELDİ

Öte yandan bazıları ise üzerinde sim olan bir kadının bekar erkekleri de kaçıracağını savundu. Bir erkek, "Bir bekar erkek olarak söylüyorum ki biz de simden nefret ediyoruz" diye yazarken bir diğeri "Hayır, bekar olsam bile arabama sim bulaştırmam" diyerek simli bir kadının bekar erkekleri de uzaklaştıracağını savundu.