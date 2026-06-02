Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren Nazlı Bulum, özel hayatındaki önemli gelişmeyle magazin gündemine taşındı. Uzun süredir birlikte olduğu kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile evlilik kararı alan oyuncunun nikah hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Katıldığı bir programda ilk cinsel deneyimini anlatan Nazlı Bulum, annesinin mutlaka özel biriyle olması gerektiği konusunda ısrar ettiğini açıklamıştı. Ünlü oyuncunun bu açıklamaları uzun süre magazin manşetlerinde yerini almıştı.

İddiaya göre yaklaşık 5 yıldır birlikte olan Nazlı Bulum ve Doruk Kaya, 24 Haziran'da aile üyelerinin katılacağı sade bir törenle nikah masasına oturacak. Çiftin, resmi nikahın ardından 27 Haziran'da dostları ve yakın çevrelerinin katılımıyla kutlama organizasyonu düzenleyeceği belirtildi.

Televizyon ve dijital platformlarda yayınlanan birçok başarılı yapımın kurgusunda imzası bulunan Doruk Kaya'nın, "Magarsus" ve "Zeytin Ağacı" gibi dikkat çeken projelerde görev aldığı biliniyor.