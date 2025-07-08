Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda sürüyor.

Duruşma tutuklu sanıklardan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal'ın savunması ile devam etti.

Sanık Bal, 2013 yılının Ekim ayında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı olduğunu anlatarak, “Yangınla ilgili 5 ayı geçkin süredir tutukluyum. Konuya ilişkin her şeyi okudum. Mevzuatlara göre İl Özel İdaresi’nin yangınla ilgili bir teşkilatı yoktur. Türkiye’de 51 İl Özel İdaresi vardır hiçbirinde yoktur. Hatta kurmak isterseniz bile kuramazsınız. Denetim yetkisinin de olmayacağı açıktır. Bu yüzden iş yeri açma ruhsatı verilmeden önce itfaiyeden rapor alınır. Grand Kartal yıldızlı bölgede yer alan bir tesistir ve her şeyinden Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumludur. Doğrusu da budur. Son derece stratejik bir konuda; insanların canı gibi önemli bir konuda bakanlık gibi uzmanları olan kamu kurumları tarafından denetlenmesi uygundur” dedi.

"YANGINLA İLGİLİ DENETİMLERİ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAPMAKTADIR"

Sanık Bal, savunmasına şöyle devam etti:

“Mevzuat hükümleri de ‘sadece’ diyerek bu işin denetiminin ve sorumluluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda olduğunu ifade etmektedir. Ben 5 aydır suçumu anlamadım, suçum nedir bilmiyorum. Bana 8 müdürlük bağlı. Ben bu birimlerin tamamının uzmanı olamam. Her şube müdürlüğü kendi mevzuatını, bütçesini uygular ve tüm sorumluluklar kendilerine aittir. Ben de zamanında şube müdürlükleri yaptım ve tüm sorumluluklar bendeydi. Üstüme hiçbir zaman sorulmadı. Ben hiçbir denetleme görevinde bulunmadım, imza ve parafım yoktur. Dolayısıyla konuyla ilgili hiçbir illiyet bağım olmadığı ortadadır. Tahliyemi ve sonrasında da beraatimi talep ediyorum.”

Tutuklu sanıklardan Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ise “Yangınla ilgili denetimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmaktadır. Bizim açımızdan herhangi bir kusur görmüyorum ben yangın konusunda. Yangın uzmanı eksikliğiyle ilgili bana bildirim yapılmadı. Ben valiye bağlı çalışırım. Böyle bir ihtiyaç olsaydı valiyle konuşulurdu. Ama bu yönde bir talep gelmedi” dedi.

BURDUR'U ÖRNEK GÖSTERDİ

Tutuklu sanıklardan Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan da denetim konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihmali olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suçtan kurtulmak için üzerimize yıktığı nedenle buradayız. Biz sadece ruhsat veririz. Ben belgelerin varlığına bakarım. Belgeleri denetlemem. ÇED’in denetimini neden ben yapayım. Belgeler tam olduğunda ruhsatı biz beyana göre düzenleriz. Bizim otellerde yaptığımız denetim, ruhsatsızlık denetimidir. Ben 7 yaşındaki kızıma veda etmeden çalıştığım yerden alındım. Neden? Gecem gündüzüm olmadan çalıştığım işteyken kaçma şüphem mi vardı benim? Ben üzerime atılı hiçbir suçu kabul etmiyorum. Madem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın burada yetkisi yok da Burdur'daki bir işletme için kendisi bildirim yapmıştır yangınla ilgili yetersizliği vardır diye. Yönetmelikte turizm işletmelerindeki denetimde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkili olduğu yazıyor da neden ben burada yargılanıyorum? Asansör konusu ise benim görev alanım değil, İmar Birimi'nin görev alanıdır."

"KAMU VİCDANINI YARGILAMAKTADIR"

Sanık Erdoğan'ın avukatı Mertçan Çoruk da şu savunmayı yaptı:

"Yanlış insanların tutuklanıyor olması, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmemiş olması, yargılanması gerekenlerin burada olmaması kamu vicdanını yargılamaktadır. Üstelik bilirkişi raporunda belirtilmesine rağmen. Grand Kartal Otel, Turizm Bakanlığı'ndan aldığı onay ile faaliyetini sürdürmektedir yani Turizm İşletme Belgesi kapsamında faaliyet göstermektedir. Kanunda turizm işletmeleri için 'insan sağlığı ile can ve mal güvenliği konusunda ayrıntıları belirlemek' tek başına görev olarak Turizm Bakanlığı'na verilmiştir. Buradaki denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'na aittir, bu su götürmez bir gerçektir. 2024 yılında otel hakkında CİMER'e yapılan şikayetler Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ardından da Bakanlığa iletiliyor ama İl Özel İdaresi'ne iletilmiyor. Çünkü İl Özel İdare'nin bir sorumluluğu yok. Bu örnekler bile Bakanlığın sorumlu olduğunu açıkça kanıtlamaktadır. Müvekkilimin adli kontrol şartıyla da olsa tahliyesini talep ediyoruz."

DURUŞMA BUGÜN DEVAM EDECEK

Yaklaşık 15 saat süren duruşma, sanık Erdoğan'ın avukatının savunmasının ardından son buldu. Duruşmaya bugün saat 09.15'te devam edilecek.