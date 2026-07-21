Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel ve arkadaşları yeni bir parti kurulması için kararını verdi.

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmeler bu hafta kritik bir aşamaya taşınıyor. Özel ve arkadaşlarının kuracağı yeni parti için çalışmalar hız kazandı. Çok sayıda milletvekili ve il başkanı da yeni partiye geçmek için hazırlık yapıyor. Genel merkez kanadı ise milletvekillerine “Giden geri gelemez” mesajı veriyor. Yeni partinin Turgut Özal’ın Anavatan Partisi gibi tüm eğilimleri birleştiren ve Türkiye’yi kucaklayan bir yapıda olması tartışılıyor.

NET MESAJ BUGÜN

Yeni partinin kuruluş başvurusu dilekçesinin Lozan Barış Anlaşmasını’nın imzalandığı 24 Temmuz 1923’ün yıldönümü olan 24 Temmuz Cuma günü İçişleri Bakanlığı’na verilmesi bekleniyor. İlk etapta yeni partiye 90 civarında milletvekilinin geçeceği bildirildi. CHP’nin TBMM’de halen 135 milletvekili bunuyor. Yemi Parti için düşünülen ‘Yol’ veya ‘Yürüyüş’ isimlerinden vazgeçildi, ‘İstiklal’ isminin değerlendirildiği kaydedildi. Kapsayıcı bir isim arayışı ise devam ediyor.

TELEFONLA DAVET

Özel yeni parti kararı üzerine bazı isimleri da arayarak davet etmeye başladı. Özel’in bugün yapılacak TBMM grup toplantısında yeni parti ile ilgili net’ mesajlar vereceği belirtildi. Hukuki süreci de dile getirecek olan Özel, yeni partiden başka çare kalmadığını anlatacak.

Mutlak Butlan konusunda Yargıtay’ın yanı sıra sulh hukuk mahkemesine yapılan çağrı heyeti talebinden de kısa vadede bir sonuç çıkması beklenmiyor. Özel bu hafta il başkanları ile bir toplantı yapacak, ardından Parti Meclisini toplayacak.

Belediyelerde debaşkanların yanı sıra meclis üyelerinin de yeni partiye geçişleri olacak. Yani partinin programı ve tüzüğü de hazırlandı. Bunun için CHP’nin 2025 yılındaki programı ile Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi tarafından hazırlanan iki ayrı programdan yararlanıldı. Tüzük de CHP’nin son tüzüğü olacak.

‘Bugünleri görse üzülürdü’

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ölümünün birinci yılında dün İstanbul Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Törene, CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’in yanı sıra Öymen’in yakınları ve basın dünyasından isimler katıldı. Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir. Şartlar ne kadar kötü olursa olsun hep bir çıkış yolu bulunacağına, bu zor günlerin açılacağına inanırdı. O inancı taşıyoruz.”

İstanbul’da ziyaret turu

CHP lideri Özel, Altan Öymen’i anma töreninin ardından eski Meclis Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk’un mezarını da ziyaret etti. Özel, ardından önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’i İstanbul Başakşehir’de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.