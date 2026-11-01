Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor, G Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Ligdeki ilk galibiyetini alan Boluspor, puanını 4'e yükseltti.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, 3. dakikada Alptekin Çaylı'nın golüyle öne geçti. Zeki Dursun, 11. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.

Sivasspor, 14. dakikada Yusuf Cihat Çelik'in golüyle farkı bire indirdi. Ancak ev sahibinin bu golü puan için yeterli olmadı ve mücadele Boluspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Boluspor son sırada yer almayı sürdürdü. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Sivasspor ise 13 puanla ateş hattında kaldı.