YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in parti kuruluşundan sonraki ilk saha çalışması programı netleşti. Özel, bugün Trabzon, yarın ise Rize’de olacak.

YENİ Parti’nin, butlan yönetimindeki CHP’den ayrılan 91 milletvekili tarafından 24 Temmuz’daki kuruluşunun ardından Özel, mitinglerine başlıyor.

ESNAF ZİYARETİ

Özel’in yurttaşlarla buluştuğu gezilerinin ilk adresi, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon olacak. Özel’in Trabzon’daki ilk programının cuma namazı olması bekleniyor. Ardından Uzun Sokak’ta esnaf ziyareti yapacak olan Özel, ziyaretin sonunda vatandaşlara hitap edecek. Özel, son olarak bir fındık bahçesini ziyaret ederek fındık üreticileriyle bir araya gelecek. Özel, saha çalışmalarına Cumartesi günü de Rize’de devam edecek.