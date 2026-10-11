Oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su Atacan, üniversite eğitimi kapsamında oyunculuk okumak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti. Yeni eğitim hayatının ilk günlerinde anne ve babasının da yanında olan Atacan, okulda uygulanan disiplin kuralları karşısında yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla takipçilerine aktardı.

"KENDİMİ LİSEYE DÖNMÜŞ GİBİ HİSSETTİM"

Su Atacan, okulun kılık kıyafet ve disiplin kurallarına tepki gösterdi. Atacan, takı takmanın, tırnak uzatmanın ve telefon kullanımının tamamen yasak olduğunu belirtti. Kıyafet konusunda da oldukça katı kısıtlamalar bulunduğunu dile getiren Atacan, "İsyanlardayım. Sadece siyah renkte giyinebiliyoruz, başka renk yasak. Lacivert ve gri de yasak" diyerek yaşadığı şaşkınlığı, "Kendimi liseye dönmüş gibi hissettim" sözleriyle ifade etti.

Öte yandan Yağmur Atacan ile 2008'de evlenen Pınar Altuğ, kızı Su'yu ise 2009'da kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşadı.