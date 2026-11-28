Türk rap müziğinin popüler isimlerinden Lvbel C5’in dinleyiciyle buluşturduğu son parçası "OHAOHAOHA", şarkı sözlerinde yer alan tarihi bir gönderme nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti.

Şarkıda, 1964 yılındaki Kıbrıs müdahalesi sırasında uçağının vurulmasının ardından esir düşerek işkenceyle şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in adının kullanılması, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in hayatı ve Kıbrıs’taki kahramanlık mücadelesi de merak konusu oldu.

Cengiz Topel kimdir?

Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs’taki ilk hava harp şehidi olan Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, 2 Eylül 1934 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Kuleli Askeri Lisesine giren Topel, 1955 yılında Kara Harp Okulundan asteğmen rütbesiyle mezun oldu. Havacılığa olan tutkusuyla Türk Hava Kuvvetleri saflarına katılan Topel, pilotaj eğitimini Kanada’da tamamlayarak yurda döndü ve Eskişehir 1. Hava Ana Jet Üssü'nde görev yapmaya başladı.

1964 Kıbrıs müdahalesi ve şehadeti

Cengiz Topel, Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran görevine 8 Ağustos 1964 tarihinde çıktı. Rum çetelerinin Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını durdurmak amacıyla düzenlenen Erenköy Direnişi sırasındaki hava harekatında, dörtlü kol komutanı olarak görev aldı.

Uçuş sırasında uçağı yerden açılan ateşle isabet alan Topel, paraşütle atlayarak kurtulmayı başardı ancak Rum birlikleri tarafından esir alındı. Uluslararası savaş hukuku kurallarına aykırı şekilde ağır işkencelere maruz kalan Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, esaret altında şehit düştü. Naşı, Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri sonucunda 12 Ağustos 1964'te teslim alınarak Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

"Milli değerler popüler kültür malzemesi yapılmamalı"

Şarkının yayımlanmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı, milli ve tarihi değerlerin bu şekilde kullanılmasına tepki gösterdi. Kullanıcılar, şehit Cengiz Topel’in hatırasına saygısızlık yapıldığını belirterek şarkıyı ve sanatçıyı eleştiren çok sayıda paylaşımda bulundu.

Sosyal medya platformlarında öne çıkan tepkilerden bazıları şöyle:

• "Bizim yiğit şehidimizin adının geçtiği ucuzluğa bak. O can böyle kolay mı verildi..."

• "Cengiz Topel sana beş beden büyük gelir. İlgi yoksunluğu çekiyor belli; ama bu milletin hassas damarlarıyla ilgi kasamayacağını kimse ona söylememiş sanırım."

• "Allah aşkına şuna haddini bildirsinler, gerçekten zoruma gitti. Şehidimizin adı böyle mi geçirilir?"

Lvbel C5'ten "Cengiz Topel" özrü: Şarkı sözlerini değiştirdi

Şarkısındaki bir ifade nedeniyle sosyal medyada tepki çeken rapçi Lvbel C5, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi ve ilgili bölümü şarkıdan çıkardığını duyurdu.

Son şarkısında yer alan bir ifade nedeniyle eleştirilerin hedefi olan rapçi Lvbel C5, artan tepkilerin ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan sanatçı, kamuoyundan özür diledi.

Sözlerini değiştirdiğini açıkladı

Söz konusu ifadeyi Cengiz Topel'e duyduğu sevgi, saygı ve hayranlık nedeniyle kullandığını belirten Lvbel C5, sözlerinin farklı anlamlara çekilmesini doğru bulmadığını kaydetti. Hiçbir vatandaşı veya toplumsal kesimi incitme amacı taşımadığını vurgulayan rapçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu değişikliği herhangi bir tartışmanın parçası olmak için değil, toplumdaki hassasiyetlere saygı göstermek ve kimsenin incinmesini önlemek amacıyla yaptım."

Lvbel C5, tepkilere neden olan ilgili dizenin şarkının güncel versiyonunda değiştirildiğini de sözlerine ekledi.