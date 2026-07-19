Şirket, Newmont'tan satın aldığı maden sahasında hem geçmişte üretim yapılan alanları yeniden değerlendirecek hem de yeni rezervler bulmak amacıyla kapsamlı sondaj programı yürütecek. İlk etapta mevcut jeolojik veriler güncellenirken, sahadaki altın potansiyelinin yeniden ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Şirketin yeniden üretim planı hazırlamasındaki en önemli etken ise madenin potansiyelini henüz tamamen tüketmemiş olması. Geçmişte belirlenen altı cevherleşme bölgesinin yalnızca ikisinde üretim yapılırken, kalan alanların önemli miktarda altın barındırabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca üretimin yıllar önce sona ermesinin nedeni rezervlerin tükenmesi değil, o dönemde altın fiyatlarının ekonomik işletmeciliği zorlaştıracak seviyelere gerilemesi olarak gösteriliyor.

YENİ SONDAJLARLA REZERVLER ARAŞTIRILACAK

Mule Canyon Madeni, Nevada'nın en verimli altın bölgelerinden biri olarak gösterilen Battle Mountain-Eureka kuşağında yer alıyor. Central Nevada Gold, geçmiş üretim kayıtlarını modern teknolojilerle yeniden analiz ederek cevherleşmenin devam ettiği alanları belirlemeyi planlıyor.

Şirket ayrıca çevresel izin süreçleri, biyolojik incelemeler, su kaynakları değerlendirmeleri ve altyapı planlamalarını da eş zamanlı yürütecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda madenin ekonomik olarak yeniden işletmeye alınabilir olup olmadığı netleşecek.

İLK HEDEF KAYNAK MİKTARINI ORTAYA KOYMAK

Mule Canyon Madeni, 2009 yılında üretimin durmasının ardından uzun süre atıl kaldı. Central Nevada Gold ise yeni çalışmalarla sahayı yeniden aktif bir altın üretim merkezine dönüştürmeyi amaçlıyor.

Şirket, 2026 yılı içerisinde ilk güncel mineral kaynak tahminini açıklamayı hedefliyor. Ardından elde edilecek sondaj sonuçlarına göre üretim planı hazırlanacak ve madenin yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik süreç şekillendirilecek.