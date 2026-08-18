Babaannesi ‘Satı Kadın’ 91 yıl önce Atatürk’ün isteği üzerine CHP’den Türkiye’nin ilk kadın milletvekili seçildi ve 1935’te Meclis’e girdi. Dedesi CHP’de 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. Torun da 2024’te CHP’den belediye başkanı oldu. Ankara’nın Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun YENİ Parti’ye geçmesi beklenirken AKP’ye transfer oldu. YENİ Parti kurmayları “Satı Kadın’ın torununa yakışmadı” diye konuştu.

Asıl adı Hatice Çırpan olan ‘Satı Kadın’ Atatürk’ün “Kaç yaşındasın’’ sorusuna 44 yaşında olmasına rağmen ‘15’ cevabını vermiş ve Atatürk’ün şaşırdığını görünce de “Paşam siz Samsun’a çıkmadan önce yaşamıyordum’’ demişti.

YATIRIM BAHANESİ

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu’nun dedesi Remzi Çırpan da 4 dönem belediye başkanlığı yaptı. Çırpanoğlu “4 kuşaktır siyaset yapıyoruz, Satı Kadın’ın milletvekili olması Atatürk sayesindedir. Rahmetli büyük ninem 1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildikten sonra Atatürk’ün talebi ile Türkiye’nin ilk kadın milletvekillerinden biri oldu’’ demişti. Çırpanoğlu parti değiştirmesi konusunda ise “İlçemizde büyük yatırımlar var, onları daha ileriye taşımak için AKP’ye geçtim’’ açıklaması yaptı.

Tam mebus olacak kadın

Atatürk’ün yanında bulunan Afet İnan’a “Tam mebus olacak kadın” dediği Satı Kadın, bir yıl sonra 1935’teki seçimlerde milletvekilli olarak Meclis’e girdi.