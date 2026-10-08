Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, bir Instagram sayfasına verdiği röportajda özel hayatından kariyerine kadar merak edilen soruları yanıtladı. Londra'da aldığı dil eğitimi ve hakkında çıkan gayrimenkul iddialarıyla ilgili konuşan Aktaş, en büyük mutluluğunun ise annesi için gerçekleştirdiği hayal olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, oyunculuktan elde ettiği birikimle annesine ev aldığını ilk kez açıkladı.

“ANNEME EV ALDIM”

Nilsu Berfin Aktaş, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirdiğini belirterek annesine ev aldığını söyledi.

Oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle anlattı:

“Anneme ev aldım, çok şükür. Bunca yıl sonra başardım. Biriktirdiğim parayla anneme ev aldım.”

“LONDRA'DAN EV ALDIM” İDDİALARINA ESPRİLİ YANIT

Aktaş, bir süredir magazin kulislerinde konuşulan “Londra'dan ev aldı” iddialarına da açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu, “Londra'dan ev aldığım konuşuluyor. Manifest yapıyorum, manifest yapıyorum! Almadım ev. Vallahi almadım, keşke alsam. Haberi görünce çok sevindim, ‘Allah'ım bu bir manifest olabilir’ dedim” diyerek iddiaları yalanladı.

LONDRA'DA DİL EĞİTİMİ ALDI

Bir süre Londra'da dil eğitimi alan Nilsu Berfin Aktaş, İngilizcesini geliştirdiğini söyledi.

“Londra çok güzeldi, aşırı keyifliydi. Artık derdimi anlatacak kadar biliyorum” diyen oyuncu, ardından “Ama benim derdim yok” sözleriyle espri yaptı.

Aktaş ayrıca hayatında bir yaz aşkı olmadığını da belirtti.