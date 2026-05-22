Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir enerji projesi için gerçekleştirilen kazı çalışmaları, yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan önemli bir arkeolojik keşfe zemin hazırladı. İş makinelerinin kullanımı sırasında ortaya çıkan buluntular arasında MÖ 1500 ile 1300 yılları arasına tarihlendirilen bronz iğneler, boyun halkaları, kol spiralleri ve dekoratif parçalar yer alıyor.

Özellikle 156 adet kehribar boncuktan oluşan kolye, Bronz Çağı’ndaki ticaret ağlarını ve ekonomik yapıyı göstermesi bakımından büyük önem taşıyor.

ADAK OLARAK GÖMÜLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Arkeologlar, eserlerin niteliği ve toplu halde bulunması nedeniyle bu takıların dönemin seçkin sınıfına mensup kadınlara ait olabileceğini ya da dini bir ritüel gereği adak olarak gömüldüğünü değerlendiriyor. Bölgedeki araştırmalar sadece Bronz Çağı ile sınırlı kalmayıp, Geç Antik Çağ’a (MS 4. veya 5. yüzyıl) ait süslemeli bir tarağın da bulunmasıyla bölgenin çok uzun süreli bir yerleşim ve geçiş noktası olduğunu kanıtlıyor.

Eserler, dönemin toplumsal hiyerarşisi ve zanaat düzeyi hakkında somut veriler sunuyor.