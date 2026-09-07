Antarktika'nın merkezinde, dondurucu soğuklarıyla bilinen Rus Vostok İstasyonu’nun tam altında gezegenin en gizemli noktalarından birinde Vostok Gölü ortaya çıktı. Yaklaşık 15 ila 25 milyon yıldır atmosferle hiç temas etmeyen bu devasa buzul altı tatlı su kütlesi, insanlık tarihi için önemli bir buluşun olduğu belirtildi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BİNASINDAN DÖRT KAT DAHA DERİNDE

Tam 250 kilometre uzunluğunda ve 50 kilometre genişliğinde olduğu belirlenen Vostok Gölü, 1990 yıllarında araştırmalar sonucunda kesinleşti. Güneş ışığının sıfır olduğu bu zifiri karanlık ortamda suyun donmama sebebi ise muazzam buz kütlesinin yarattığı basınç ve yer altından gelen jeotermal ısı olarak tespite edildi.

UZAYDA YAŞAM ARAYIŞLARINA DA IŞIK TUTACAK

Gölde yaşam olması bilim insanları şaşırttı. Sıcaklığın -3°C civarında seyrettiği ve aşırı basıncın hâkim olduğu ortamın, Jüpiter'in uydusu Europa veya Satürn'ün uydusu Enceladus'un buzlu kabuklarının altındaki koşullarla neredeyse birebir aynı olduğu açıklandı. Bu durum, Vostok'ta keşfedilecek mikroorganizmaların uzayda yaşam arayışlarına da doğrudan rehberlik edecek.

SU BORUDAN METRELERCE YUKARIYA FIŞKIRDI

2012 yılında 3.769 metre derinlikte göl yüzeyine ulaşmayı başaran Rus araştırmacılar, sondaj ucu buz tabakasını deldiği anda, kilometrelerce altındaki devasa basıncın etkisiyle su borudan yukarı doğru yüzlerce metre fışkırmaya başladı. Ardından donarak dev bir buz sütunu haline geldi.