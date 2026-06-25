İspanya’da Başbakan Pedro Sánchez’in eşi Begoña Gómez’in pasaportuna, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “ülkeden kaçma şüphesi” gerekçesiyle el konuldu. Yargıç Juan Carlos Peinado tarafından verilen ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda Gómez, pasaportunu Madrid’deki mahkemeye teslim etti. Karar, devam eden dava sürecinde kaçma riskine karşı uygulandı. SEYAHAT YASAĞI VE İMZA ŞARTI Gómez, dava sonuçlanana kadar İspanya dışına çıkamayacak ve ayda iki kez mahkemeye giderek imza verme yükümlülüğü altında olacak.

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