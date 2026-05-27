Başak KAYA / Cem YILDIRIM

Türk siyasetinde görülmemiş olay yaşandı ve CHP’de eski Parti Meclisi “İcra Müdürü kararı ile” göreve geldi. Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu’nun avukatlarının CHP Kurultayı’nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti.

ÖLÜMLERLE AZALDI

Böylelikle 26 Temmuz 2020 günü yapılan CHP’nin 37. Kurultayı’nda seçilen Parti Meclisi üyeleri İcra Müdürü tarafından göreve getirilmiş oldu. 60 kişilik Parti Meclisi, belediye başkanı seçilenler ve ölüm nedeniyle 52’ye düşmüştü. PM listesinde 15 de yedek bulunuyor ve bunlardan ilk 8’i asil listeye dahil ediliyor.

CHP’de kurultaydan sonraki en üst karar organı olan Parti Meclisi, 1 Haziran Pazartesi günü toplanacak.

GÜNDEM ŞARTI

Kurultay ile ilgili karar alınabilmesi için genel başkanın gündeme bu maddeyi de eklemesi gerekiyor. Parti Meclisi’nde CHP’lideri Özgür Özel’e yakın isimler “45 gün içinde olağanüstü kurultay” talebini gündeme taşımaya hazırlanıyor, karar çıkmaması halinde imza sürecinin başlatılması planlanıyor. Kılıçdaroğlu ise il kongrelerini yapıp en erken 7 ay sonra kurultayı yapmayı hedefliyor.

26 Temmuz 2020’deki kurultayda PM’ye seçilenler

37’inci kurultayda Parti Meclisine ve YDK’ya seçilenler göreve döndü. Bu isimler şöyle:

Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Gamze Akkuş İlgezdi, Aysu Bankoğlu, Nevaf Bilek, Devrim Barış Çelik, Deniz Demir, Alirıza Erbay, Eren Erdem, Gürsel Erol, Oğuz Kaan Salıcı, Gülizar Biçer Karaca, Ali Öztunç, Semra Dinçer, Neslihan Hancıoğlu, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal, Müslim Sarı, Yaşar Seyman, Erdoğan Toprak, Gaye Usluer, Hasan Efe Uyar, Akif Hamzaçebi, Turan Aydoğan, Mehmet Tüm, Cemal Canpolat, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın, Gökçe Gökçen, Fethi Açıkel, Selin Sayek Böke, Umut Akdoğan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ednan Arslan, Erbil Aydınlık, Zeynel Emre, Yunus Emre, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç, Aylin Nazlıaka, Gizem Özcan, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Tezcan, Aylin Yaman, Gökan Zeybek, Sezgin Tanrıkulu, Ayşe Eser Danışoğlu, Hakkı Suha Okay, Burhan Şenatalar, Tahsin Tarhan, Nejdet Saraç, Emre Yılmaz, Hüseyin Yaşar, Ahmet Hakan Uyanık, Pınar Uzun.