Adıyaman'da ilk kez deneme amacıyla ekimi gerçekleştirilen çörek otunda hasat yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının üretim planlaması kapsamında merkeze bağlı Büklüm köyünde üretici Mehmet Aslan tarafından yetiştirilen çörek otu, elde edilen verimle üreticinin yüzünü güldürdü.

Gıda sektöründe aromatik bitki olarak değerlendirilen, aynı zamanda kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanım alanı bulunan çörek otunun hasat programına Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan ile kurum yetkilileri de katıldı. Hasat sırasında üreticilerle görüşen yetkililer, ürünün gelişimi ve elde edilen verim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BÖLGE İÇİN ALTERNATİF ÜRÜN OLMASI HEDEFLENİYOR

Başta Amerika ve Almanya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen çörek otunun, düşük su ihtiyacı, kuraklığa karşı dayanıklılığı, ekonomik üretim maliyeti ve yükselen pazar talebi sayesinde Adıyaman'da alternatif tarım ürünü olarak yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"EK GELİR KAYNAKLARI ARASINDA"

Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, iklim değişikliğine uyum sağlayan üretim planlaması doğrultusunda, Adıyaman'ın iklim ve toprak yapısına uygun yeni ürünlerin üretime kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çörek otunun yüksek ekonomik değere sahip ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Akkan, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hasadını gerçekleştirdiğimiz çörek otu, düşük su tüketimi, kuraklığa dayanıklılığı ve yüksek katma değeriyle üreticilerimiz için önemli bir ek gelir kaynağı olabilecek ürünler arasında yer alıyor. İlimizde yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 2 bin 250 dekarlık alanda demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bugün de bu çalışmaların sonucunu hasatla birlikte görmüş olduk."

ÜRETİCİDEN OLUMLU İLK SONUÇ

Çörek otunu Adıyaman'da ilk kez ektiklerini belirten üretici Mehmet Aslan ise elde edilen verimin beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Bölgede ağırlıklı olarak buğday, arpa ve nohut üretimi yapıldığını söyleyen Aslan, bu ürünlerde istenilen verimin her zaman sağlanamaması nedeniyle çörek otunu alternatif ürün olarak denediklerini dile getirdi.