Kuzey Kore ile Rusya arasındaki stratejik ortaklıkta tarihi bir eşik daha aşıldı. İki ülkeyi doğrudan birbirine bağlayan Tuman Nehri Karayolu Köprüsü resmen hizmete girdi. 495 günde yapımı tamamlanan ve batı dünyasının yakından takip ettiği köprü, iki ülke arasındaki askeri, ticari ve siyasi ittifakın en somut sembollerinden biri oldu.

495 GÜNDE TAMAMLANAN KÖPRÜ DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Adını Rus Kızıl Ordu Subayı "Yakov Noviçenko"dan alan köprü, Kuzey Kore’nin Rason şehri ile Rusya’nın Khasan kasabasını birbirine bağlıyor. Açılışa Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song ve Rusya Başbakanı Mihail Mişustin görüntülü bağlandı. Liderlerin 2024 yılında imzaladığı Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın en önemli hamlesi olan proje, bölgedeki dengeleri tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLK KARAYOLU KÖPRÜSÜ

Bu köprü ile birlikte ilk kez Rusya ve Kuzey Kore arasında ulaşım ağına karayolu da eklenmiş oldu. Rus yetkililer öncelikle köprüden kargo taşımacılığının yapılacağını ardından yolcu geçişlerine izin verileceğini açıkladı. Köprü günde 300 araçlık geçiş kapasitesi ve binlerce kişilik yolcu trafiğiyle ticaret hacmini katlayacak.

DÜNYANIN GÖZÜ SINIRA ÇEVRİLDİ

Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song, projenin ortak kalkınma ve refah yolunda tarihi bir başarı olduğunu belirtti. Rusya Başbakanı Mişustin ise, "Tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz, bu açılış stratejik ortaklığımızın en güçlü kanıtıdır" açıklamasında bulundu.