İsveçli pop yıldızı Zara Larsson, Türkiye'deki ilk konserini İstanbul'da verdi. “Lush Life”, “Never Forget You” ve “Symphony” gibi sevilen şarkılarını seslendiren 28 yaşındaki sanatçı, konserin açılışında Tarkan'ın “Dudu” şarkısıyla sahneye çıkarak seyircilerine sürpriz yaptı.

SAHNEYE TARKAN'IN “DUDU”SUYLA ÇIKTI

İstanbul'daki konserinin açılışında Tarkan'ın unutulmaz şarkısı “Dudu” eşliğinde dans ederek sahneye çıkan Zara Larsson, bu hareketiyle salondaki hayranlarından büyük alkış aldı.

Larsson gecede “Lush Life”, “Never Forget You”, “Symphony”, “Ain’t My Fault”, “Ruin My Life” ve “Can’t Tame Her” gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

İSTANBUL KEDİLERİNİ DE UNUTMADI

Zara Larsson'ın Türkiye'ye özgü sürprizleri konserle sınırlı kalmadı. Ünlü şarkıcı, konser öncesinde yüzüne kedi bıyıkları makyajı yapılan bir fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

İstanbul'un sokak kedilerine gönderme yapan Larsson, paylaşımına “İstanbul için miyav! Kediler şehri” notunu düştü.

HAYRANINI SAHNEYE DAVET ETTİ

Larsson, konser sırasında seyirciler arasından bir hayranını sahneye çıkararak dans koreografisine dahil etti. Hayran, ünlü şarkıcı ve profesyonel dansçılarıyla birlikte performansa eşlik etti.

Larsson'ın önceki turnelerinde de özellikle “Lush Life” performansı sırasında hayranlarını sahneye davet ettiği biliniyor. Ancak sanatçının İstanbul konserinde bu kez bir erkek hayranını seçmesi dikkat çekti.

“LUSH LIFE” İLE DÜNYAYA AÇILDI

2008 yılında İsveç'teki yetenek yarışması Talang'ı kazanarak tanınan Zara Larsson, 2015'te yayımlanan “Lush Life” ile uluslararası başarı yakaladı.

Son albümü “Midnight Sun”ı 2025'te yayımlayan 28 yaşındaki sanatçı, müziğinin yanı sıra TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında da geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor.

İstanbul konseri ise Larsson'ın uluslararası popülerliğinin yükseldiği bir dönemde Türkiye'deki hayranlarıyla ilk kez buluşması açısından ayrı bir önem taşıdı.