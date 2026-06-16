Kuzey Hindistan’daki Uttarakhand eyaletinde bulunan Nandhaur Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda yürütülen kaplan izleme çalışmaları sırasında, bölgede ilk kez pürüzsüz kürklü samur (Lutrogale perspicillata) varlığı fotoğrafik olarak belgelendi. Kaplan popülasyonunu tespit etmek amacıyla kurulan fotokapanlar, koruma alanı içerisindeki nehir sisteminde hareket hâlindeki samur gruplarını kaydetti.

Hindistan Yaban Hayatı Enstitüsü’nden (WII) Nishant Bhardwaj liderliğindeki araştırmada; Hritik Nautiyal, Londra Zooloji Topluluğu’ndan (ZSL) Harish Guleria ve Bilal Habib yer aldı. Bilimsel bir dergide yayımlanan çalışma, elde edilen görüntülerin Nandhaur Yaban Hayatı Koruma Alanı’nda bu türe ait doğrulanmış ilk fotoğraf kanıtı olduğunu duyurdu.

BÜYÜK KAYALIKLAR ARASINDA HAREKET EDİYOR

Fotokapanlar tarafından kaydedilen kısa video ve fotoğraflarda, birden fazla samurun su kenarlarında, su birikintilerinin çevresinde ve nehir yatağındaki büyük kayalıklar arasında hareket ettiği görüldü.

Hem karada hem suda yaşayabilen pürüzsüz kürklü samurlar, yetişkinlikte ortalama 11 kilogram ağırlığa ve 90 santimetreyi aşan uzunluğa ulaşabiliyor. Genellikle aile grupları hâlinde yaşayan ve sesli iletişim kuran bu memeliler; balık, karides, kurbağa, yengeç ve böceklerle besleniyor.

KORUMA ALTINDA BİR TÜR

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Samur Uzman Grubu verilerine göre, pürüzsüz kürklü samurlar küresel kırmızı listede "Hassas" (Vulnerable) kategorisinde bulunuyor. Türün karşı karşıya olduğu ana tehditler arasında kaçak avcılık, habitat kaybı, kazara tuzaklara yakalanma, evcil hayvan ticareti ve su kirliliği gösteriliyor.

Daha önce Kerala'da ve Himalaya eteklerindeki nehirlerde yapılan araştırmalar, samurların nehir ekosistemlerindeki balık popülasyonlarını etkilediğini ve yaşam alanı seçimlerinin insan kaynaklı rahatsızlıklara bağlı olarak şekillendiğini ortaya koymuştu. Nandhaur'da elde edilen yeni veriler, samur ailelerinin bölgedeki hem sakin havuzları hem de akıntılı kayalık nehir yataklarını kullandığını gösteriyor.

GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA ÇAĞRISI

Hindistan'da pürüzsüz kürklü samurlar, Yaban Hayatı Koruma Yasası'nın 1. Listesi (Schedule I) kapsamında en yüksek yasal koruma altında bulunuyor ve bu türe izinsiz müdahale edilmesi ağır cezalara tabi tutuluyor.

Araştırma ekibi, Nandhaur genelindeki su yollarında samur popülasyonunun büyüklüğünü ve hareket rotalarını belirlemek amacıyla; fotokapan ağlarının genişletilmesini, kıyı şeritlerinde iz takibi yapılmasını ve yerel balıkçılarla anketler gerçekleştirilmesini içeren sistematik çalışmaların başlatılması gerektiğini bildirdi.