FIFA ve IFAB'ın yürürlüğe koyduğu ve dünya futbolunda ilk kez 2026 Dünya Kupası'ndaki Türkiye-Paraguay karşılaşmasında uygulanan yeni kural, VAR incelemesinin ardından bu defa Brezilyalı süperstarı vurdu.

Brezilya Serie A'nın 32. haftasında şampiyonluk ve üst sıralar mücadelesi veren Santos, sahasında Bahia'yı konuk etti. Karşılaşmanın 39. dakikasında Luciano Juba'nın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçerken, Santos bu gole 90+3. dakikada Luan Peres'in kaydettiği golle karşılık verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Ancak karşılaşmaya damgasını vuran asıl olay, ilk devrenin son anlarında yaşandı. Mücadelenin 45. dakikasında Santos'un süperstarı Neymar ile Bahia forması giyen bir oyuncu arasında saha içinde sert bir sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmandığı esnada Brezilyalı yıldızın rakibine bir şeyler söylerken eliyle ağzını tamamen kapatması üzerine VAR odası devreye girdi. Hakem, pozisyonu monitörden izlemesi yönünde kenara davet edildi.

AĞIZ KAPATMAYA TAVİZ YOK

Görüntüleri ekrandan inceleyen karşılaşmanın hakemi, sahaya dönerek Neymar'a doğrudan kırmızı kartını gösterdi.

IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) ve FIFA tarafından yeşil sahalarda şeffaflığı sağlamak ve küfür, hakaret ya da ayrımcı ifadelerin kameralardan gizlenmesini önlemek amacıyla getirilen kural gereğince; saha içinde hakemle veya rakip futbolcuyla tartışırken ağzını eliyle kapatan oyuncular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılıyor. Hakemlerin saha içinde gözden kaçırdığı durumlarda ise devreye giren VAR teknolojisi, oyuncunun bu eylemi gerçekleştirdiğini tespit ettiğinde doğrudan ihraç kararı veriliyor.

İLK KEZ TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇINDA UYGULANMIŞTI

Futbol dünyasını sarsan bu yeni kural, uluslararası arenada ilk kez 20 Haziran 2026 tarihinde oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu müsabakasında uygulanmıştı.

A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile kozlarını paylaştığı tarihi maçta Paraguaylı yıldız Miguel Almiron, milli sağ bekimiz Mert Müldür ile girdiği tartışma sırasında ağzını eliyle kapatmış; VAR incelemesinin ardından hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atılarak bu kuralın ilk kurbanı olmuştu. Santos forması giyen Neymar da aynı kural ihlali nedeniyle kırmızı kart gören ikinci dünya yıldızı olarak kayıtlara geçti.

27 MAÇTA 18 SKOR KATKISI

Gördüğü tartışmalı kırmızı kartla takımını sahada 10 kişi bırakan tecrübeli süperstar, buna karşın bu sezon Brezilya'da sergilediği bireysel performansla adından söz ettiriyordu. Santos formasıyla bu sezon 27 resmi karşılaşmaya çıkan Neymar, rakip fileleri 10 kez havalandırırken 8 de asist yaparak 18 gole doğrudan katkı sunmuştu.