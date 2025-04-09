Ankara Araştırma ve Danışmanlık 4-8 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ''Seçmen Gündemi'' araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırma 28 ilde, 57 ilçe ve bu ilçelere bağlı 141 mahalle / köyde katılımcılar ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

2 bin 4 kişinin katıldığı anketin güven sınırı %95 ve hata payı ±2.11 olarak açıklandı.

CHP FARKI YÜZDE 7'YE ÇIKARDI

Seçmenlere, "Yarın Milletvekili Genel Seçimi Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz?" sorusu yöneltilirken kararsızlar dağıtıldıktan sonra; CHP diyenlerin oranı yüzde 33,7; AKP diyenlerin oranı ise yüzde 26,7 oldu.

DEM Parti'nin oy desteği yüzde 9,9 olarak hesaplanırken; MHP diyenlerin oranı yüzde 7,7 oldu.

Zafer Partisi'nin oy desteği yüzde 6,4 olarak ölçülürken İYİ Parti diyenlerin oranı yüzde 5,1 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

YRP: 4,2

TİP: 1,6

A Parti: 1,2

Diğer: 3,5

Araştırmada partiler arası oy geçişleri de hesaplandı.

HER İKİ AKP SEÇMENİNDEN YALNIZCA BİRİ PARTİSİNE OY VERECEK

AKP seçmeninin yüzde 57,7'si AKP'ye oy vereceğini açıklarken, yüzde 26,8'i ise kararsız olduğunu belirtti. Yine AKP seçmeninin yüzde 7,6'sı CHP'ye oy vereceğini söyledi.

CHP seçmeninin yüzde 82,9'u CHP'ye oy vereceğini kaydederken; Kararsız CHP'lilerin oranı yüzde 8,5 oldu.

MHP seçmeninin yalnızca yüzde 50'si MHP'ye oy vereceğini kaydederken; yüzde 20,7'si kararsız olduğunu söyledi. Yüzde 6,1'i CHP'ye oy vereceğini belirtirken; yüzde 10,4'ü ise diğer partilere oy vereceğini söyledi.

DEM seçmeninin yüzde 79,4'ü olası bir seçimde DEM'e oy vereceğini belirtirken; yüzde 7,1'i CHP'ye yüzde 7,1'i ise kararsız olduğunu söyledi.

HER ÜÇ KİŞİDEN İKİSİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Katılımcılara ayrıca, "Sizce Erken Genel Seçim Yapılmalı Mı?" sorusu yöneltilirken; yüzde 65,2'si erken seçim istediğini kaydetti. Yüzde 28,3 hayır yanıtını verirken yüzde 6,5 kararsız olduğunu söyledi.

AKP'lilerin yüzde 19,2'si, MHP'lilerin ise yüzde 18,3'ü erken seçim istediğini kaydederken bu rakam CHP'de yüzde 91,3 oldu.

MHP-DEM GÖRÜŞMESİ

Katılımcılara yöneltilen, "MHP İle DEM Parti’nin Görüşmesini Onaylıyor Musunuz?" sorusuna ise, katılımcıların yüzde 41,8 onaylıyorum yanıtını verirken; yüzde 43,5'i ise onaylamıyorum yanıtını verdi. Kararsızım diyenlerin oranı yüzde 6,7 olurken "fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 8 oldu.

MHP seçmeninin yüzde 60,8'i görüşmeyi onaylarken, yüzde 21,7'si onaylamadığını yüzde 10,8'i ise kararsız olduğunu söyledi. yüzde 6,7'lik bir kısmı ise fikrim yok yanıtını verdi.

DİKKAT ÇEKEN DEM PARTİ SORUSU

Araştırmada katılımcılara yöneltilen, "Sizce DEM Parti Kime Daha Yakın?" sorusuna katılımcıların yüzde 33,3'ü "Cumhur" yanıtını verirken, muhalefet diyenlerin oranı yüzde 49,6 oldu. Yüzde 11,3'ü kararsız olduğunu, yüzde 5,7'si ise fikrim yok yanıtını verdi.

DEM Partili seçmenlerin yüzde 22,7'si partilerini Cumhur İttifakı'na yakın gördüğünü belirtirken; yüzde 61,7si ise muhalefete yakın gördüğünü söyledi. Yüzde 9,1'inin kararsız olduğunu ifade ettiği çalışmada yüzde 6,5'i ise fikrim yok dedi.

AKP'lilerin yüzde 20,4'ü DEM Parti'yi Cumhur'a yakın görürken; MHP'lilerin yüzde 12,5'i DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na yakın olduğu belirtti.

Bu oran İYİ Parti'de yüzde 48,8; YRP'de yüzde 41,5 ve Zafer Partisi'nde yüzde 50 olarak gerçekleşti.