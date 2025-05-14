MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için gündeme getirdiği 'Umut Hakkı'na ilişkin soruya yanıt veren Bakan Tunç," Böyle bir durum söz konusu değil, böyle bir görüşme de yok" yanıtını verdi.

AKP'Lİ İSİMDEN İLK TEPKİ

AKP eski milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından Tunç'un açıklamasını değerlenirdi...

"Bahçeli'nin sözünü yere düşürecek söz etmek yanlış ötesi bir durum olur" diyen Metiner, şunları söyledi:

-"Bilge lider Bahçeli “umut hakkı” demişse, o sözü yere düşürecek veya gözden düşürecek başka bir söz etmek yanlış ötesi bir durum olur. Vakti geldiğinde o “umut hakkı”nın gereği neyse yapılır elbet.

-Yeter ki terör son bulsun, silahlar ebediyen tarihe uğurlansın!

-O ki Bahçeli demiştir, o ki süreç umutlu bir yere doğru evrilmektedir, o zaman “umıt hakkı” her daim önemle gündemimizde olacak bir konudur.

DEM PARTİ'DEN ÜSLUP TEPKİSİ

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Tunç'un açıklamasına tepki gösterdi.

Doğan sosyal medya hesabından şunları söyledi:

-Sayın Bakan

-Umut hakkı tartışmasından bağımsız; üslubunuz bu süreçte ihtiyacımız olan yapıcı dilden uzak, ne yazık ki zehirleyici bir etki yaratıyor.

-Toplum olarak beklentimiz; temsil gücünüzü adaleti tesis etmek için kullanmanız. Polemiğe değil, hukuka ve demokratik uzlaşıya ihtiyacımız var."

"HAYALLERİNİ ZİNDANA DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bildiri, yeni anayasa vurgusunun yanında, Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir isim belirleme hadsizliğini de içerisinde barındırıyor. Elbette ki onlar hayal edecek, rüya görecek. Biz ise onların hayallerini zindana, rüyalarını kabusa dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.