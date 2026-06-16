Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus'ta Sabri Lamouchi'nin görevine son verilmişti… Tunus’un yeni teknik direktörü belli oldu. Tunus Futbol Federasyonu, Herve Renard ile 2026 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN BAŞINDA ARJANTİN’İ YENMİŞTİ

Herve Renard, daha önce 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı’nı çalıştırmıştı. Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’i yenen tek takım olan Suudi Arabistan o dönem çok konuşulmuştu.

Tunus, F grubunda yer aldığı turnuvanın 2. maçında Japonya, 3. maçında ise Hollanda ile karşı karşıya gelecek.