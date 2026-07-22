Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıkan Nathan Ake, kasığındaki ağrı nedeniyle oyundan alınmıştı. Hollandalı savunmacının sağlık durumu yapılan kontrollerin ardından netleşti. Fenerbahçe'de kısa süreli paniğe neden olan Hollandalı savunmacının durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. A Spor'un haberine göre, tedbir amacıyla kenara gelen deneyimli stoperde herhangi bir sakatlık tespit edilmedi. Hollandalı futbolcunun 29 Temmuz günü oynanacak rövanş mücadelesinde takım kadrosunda yer almasının beklendiği aktarıldı. Karşılaşmanın ardından oyuncusunun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, değişikliğin tamamen önlem amaçlı yapıldığını ifade etmişti.

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