UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u İstanbul'da 1-0 yenen Galatasaray, İngiltere'de avantajını korumanın peşinde. Çeyrek finale çıkması halinde PSG ile karşılaşması kesinleşen Sarı-Kırmızılılar, Anfield'da 90 dakikanın sonunda turlayarak tarih yazmak istiyor.

"YÜZDE 99 ELERİZ" DEMİŞTİ

Son 16 turu eşleşmeleri belli olmadan önce ise Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, çıktığı bir yayında "Galatasaray çıkarsa yüzde 99 eleriz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak İstanbul'daki 1-0'lık maçın ardından Carragher sözünden çark etti...

Sky Sports yayınında konuşan Carragher, Liverpool'a olan güveninin son haftalarda azaldığını belirterek, "Wolverhampton ve Tottenham karşılaşmalarında puan kayıpları yaşadık. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a ilk maçta yenildik. Bu yüzden birkaç hafta öncesine göre turu geçeceğimizden o kadar emin değilim" diye konuştu.

Galatasaray her türlü beraberlik ve galibiyette çeyrek finale çıkarak son şampiyon PSG'nin rakibi olacak. Tek farklı Liverpool galibiyetinde maç uzatmalara gidecek, iki veya üstü farklı galip gelmeleri halinde ise çeyrek finale çıkan taraf olacaklar.

Liverpool-Galatasaray maçı, bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak; TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.