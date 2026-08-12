Çerçeve Yasa oylamasında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. İlk Meclis’te Dersim milletvekilliği yapan Diyap Ağa ile Hasan Hayri Kanko’nun torunları, aynı oylamada farklı yönde tercih kullandı. Diyap Ağa’nın torunu CHP’li Gürsel Erol yasaya “Evet” derken, Hasan Hayri Kanko’nun torunu Yeni Parti’li Mühip Kanko “Hayır” oyu verdi. İKİ DERSİM VEKİLİNİN TORUNLARI FARKLI TARAFLARDA Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk döneminde Dersim milletvekilliği yapan Diyap Ağa, Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ü destekleyen isimler arasında yer aldı. Diyap Ağa’nın torunu CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Çerçeve Yasa oylamasında “Evet” oyu kullandı.

Aynı dönemde Dersim milletvekilliği yapan Hasan Hayri Kanko ise Şeyh Said isyanıyla bağlantılı suçlamalar kapsamında idam edildi. Hasan Hayri Kanko’nun torunu Yeni Parti’li Mühip Kanko ise aynı oylamada “Hayır” dedi. AYNI TARİHİN İKİ FARKLI SİYASİ MİRASI Oylamada ortaya çıkan tablo, İlk Meclis’te Dersim’i temsil eden iki milletvekilinin torunlarının siyasi tercihlerindeki farklılığı da gündeme taşıdı. Bir tarafta Atatürk’ü destekleyen Diyap Ağa’nın torunu “Evet” derken, diğer tarafta Hasan Hayri Kanko’nun torunu “Hayır” oyunu tercih etti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.