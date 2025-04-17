Suriye’de 24 yıl boyunca kanlı rejimini sürdüren Beşar Esad'ın, Moskova'ya kaçarken yanına aldıkları ortaya çıktı. Muhaliflerden kaçan devrik başkan, eşyalarını ve gizli örgütünün belgelerini Rusya'nın başkentine taşıdı.

Esad’ın en üst düzey danışmanı Yaser İbrahim’in organize ettiği operasyon kapsamında, dört uçuşla Esad’ın ailesi, yardımcıları ve bazı saray görevlileri Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşındı.

Reuters’ın ulaştığı kaynaklara göre, bu uçuşlarda sadece insanlar değil, aynı zamanda yüz binlerce dolarlık nakit para, “Grup” olarak adlandırılan gizli ekonomik ağını oluşturan örgütün belgeleri, içi hassas istihbaratlarla dolu dizüstü bilgisayarlar ve sabit diskler de yer aldı.

Bu ağ; telekom, enerji, gayrimenkul ve bankacılık gibi sektörleri kapsıyordu. İbrahim, ABD tarafından yaptırımlarla hedef alınmış ve Esad’ın ekonomik imparatorluğunun kilit ismi olarak görev yapmıştı.

ESAD NASIL KAÇTI?

Heyet Tahrir el-Şam'ın başkenti ele geçirdiği iki gün içinde, içi gizli belgelerle dolu dört Embraer Legacy 600 tipi jet, Hmeymim’deki Rus askeri üssünden son uçuşunu gerçekleştirdi. Aynı gün Esad da Rusya’ya kaçtı.

Uçağın kuyruk numarası C5-SKY olarak tespit edildi. Jetin sahibi olarak görünen Flying Airline şirketi ise Gambiya’da kayıtlıydı. Operasyon, güvenlik güçlerinin kontrolü altında, büyük bir gizlilikle yürütüldü.

İlk uçuş 6 Aralık günü gerçekleşti. Cumhuriyet Muhafızları’na ait araçlar ve sivil plakalı zırhlı araçlar havaalanına giriş yaptı.

VIP terminalinin çevresi Hava Kuvvetleri İstihbaratı tarafından kuşatıldı. Esad’ın kuzeni olan General Telal Makluf’a bağlı birliklerin sahada olması, emrin doğrudan Esad’dan geldiği şeklinde yorumlandı.

Syrian Air'in yer operasyonları başkanı Muhammed Kayrut'a göre, havaalanı güvenlik şefi Tuğgeneral Kadir Ali, havaalanı personeline uçaklarla Hava Kuvvetleri İstihbarat personelinin ilgileneceğini söyledi

Kayrut, Ali'nin kendisine “Bu uçak inmeye geliyor ve onunla ilgileneceğiz,” dediğini hatırlıyor. “Bu uçağı görmediniz.” Esad, uçaklarının içinde gizli belgeler ve yakın ailesiyle birlikte, rejimi düşerken kaçmayı başardı.

LÜBNAN BAĞLANTISI

İkinci ve üçüncü uçuşlarda özel tablolar, küçük heykeller ve gizli finansal kayıtlar kaçırıldı. Son uçuş 8 Aralık sabahı gerçekleşti.

Esad’ın yakın çevresinden Ahmed Halil, bu uçuşla yurt dışına çıkarıldı. Halil, iki gün önce Şam’daki bir bankadan 500 bin dolar çekmişti. Nakit parayı, İbrahim’in ortak olduğu bir yatırım şirketi adına almıştı. Bu paranın tamamı, Lübnan menşeli bir jete yüklendi.

Jet ilk olarak 6 Aralık'ta Dubai'den ayrılmış ve yerel saatle öğle saatlerinde Şam'a inmişti. Daha sonra Al Bateen havaalanına uçtu ve saat 22.00’den hemen sonra Şam'a geri döndü.

Havaalanında çalışan beş kaynaktan biri, her inişinde "Arabalar uçağa doğru koştu, kısa bir süre kaldılar ve sonra uçak tekrar havalanmadan hemen önce ayrıldılar," dedi.

Olay yerindeki eski istihbarat subayına göre Ali, Hava Kuvvetleri İstihbarat personeline, 6 Aralık'ta Şam'dan kalkan ve nakit para da taşıyan ilk iki uçağa Başkanlık Sarayı personeli ve Esad'ın yakınlarının bineceğini söyledi.

ESAD'IN 'ŞİRKET AĞLARI' DA KAÇIRILDI

7 Aralık günü saat 16.00 sularında Şam'a geri dönen jet, bir saat sonra üçüncü kez Al Bateen'e doğru yola çıktı ve istihbarat yetkilisi ile Esad'ın iş ağındaki kaynağa göre bu kez nakit para dolu çantaların yanı sıra Esad'ın kurumsal ağına ilişkin bilgiler içeren sabit diskler ve elektronik cihazlarla yüklüydü.

Bu kaynağa göre, depolanan bilgiler arasında mali kayıtlar, toplantı tutanakları, şirketlerin, gayrimenkullerin ve ortaklıkların mülkiyetinin yanı sıra nakit transferlerinin ve denizaşırı şirket ve hesapların ayrıntıları da yer alıyordu.

Eski istihbarat subayı, bu kez BAE'nin Şam Büyükelçiliği'ne ait araçların jet havalanmadan önce VIP havaalanı bölgesine yaklaştığını ve bunun BAE'nin operasyondan haberdar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Esad ve yakın çevresini kaçıran uçağın sahibi olduğu iddia edilen Lübnanlı iş insanı Muhammed Vehbe, Reuters’a yaptığı açıklamada bu uçuşlara dair bilgisinin olmadığını söyledi.

Uçağı sadece arada sırada kiraladığını belirten Vehbe, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı. Ancak uçağın kendisine ait olduğu LinkedIn paylaşımları ve WhatsApp konuşmaları, daha yakın bir ilişkiye işaret ediyor.