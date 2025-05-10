Süper Lig’in 35. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Trabzonspor lider Galatasaray’ı Papara Park’ta ağırlayacak. Fenerbahçe’nin, Başakşehir’i yenmesiyle aradaki fark 5’e düştü.
KAZANIRSA 1 YETECEK
Cimbom zorlu deplasmanda kazanıp son 3 haftaya 8 puan farkla girmeyi hedefliyor. Böylece kalan maçlarda sarı-kırmızılı ekibe 25. şampiyonluk için 1 puan yetecek. Trabzonspor’un amacı ise çok farklı. Taraftarına derbi zaferi yaşatmak, kupa finali öncesi moral bulmak istiyor.
2. RANDEVU 14 MAYIS'TA
Süper Lig’de bugün kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda final maçına çıkacak. Bu mücadeleye Gaziantep Stadı ev sahipliği yapacak.