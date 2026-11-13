Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bir ayrılık daha yaşandı. İlk sezondan itibaren kadroda yer alan ve Yusuf karakterine hayat veren Vurgun Adayalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ekran macerasını noktaladığını duyurdu. Oyuncu, vedasının nedenini de açıklayarak birlikte çalıştığı ekibe ve izleyicilere teşekkür etti.

145 BÖLÜMDÜR DİZİDEYDİ

Dizinin 16. bölümünden itibaren Yusuf karakterini canlandıran Vurgun Adayalı, yaklaşık 145 bölüm boyunca izleyici karşısına çıktı. Ünal ailesinin iş hayatında önemli bir yere sahip olan Yusuf, uzun süre ailenin en güvendiği isimlerden biri olarak hikâyede yer aldı.

Ancak beşinci sezonda karakterin hikâyesinde değişim yaşandı. Yusuf, Asil'le iş birliği yaparak Ünal ailesiyle yollarını ayırdı. Bu gelişmenin ardından oyuncunun diziden ayrılığı da kesinleşti.

VEDA MESAJI DUYGULANDIRDI

Vurgun Adayalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ayrılığının senaryo gereği olduğunu belirterek Yusuf karakterine veda etti. Oyuncu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bazı hikâyeler vardır; sadece oynanmaz, insanın hayatında bir iz bırakır…

Benim için Yusuf da böyle bir karakter oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonunda, hikâyenin gereği olarak Yusuf karakterine veda ediyorum.

Bu süreçte bana güvenen, birlikte üreten, birlikte gülen, birlikte yorulan ve bu hikâyeyi var eden başta yapım ekibimize, senaristlerime, yönetmenlerime, tüm kamera arkası ekibimize ve değerli oyuncu arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim.

Ve en büyük teşekkürlerden biri de siz sevgili izleyicilere…

Her şey için teşekkürler…

Kızılcık Şerbeti.”