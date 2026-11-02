ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde yarışan İzzet Sezgin, büyük ödül hayaline ilk soruda veda etti. Kayseri’den getirdiği selamlarla sohbete renk katan Sezgin, karşısına çıkan soruda mutfak çağrışımı yapan isimlere odaklanınca yanlış seçeneği işaretledi. Yarışmacının elenmesinin ardından Cem Öğretir’le arasında geçen diyalog da dikkat çekti.

KAYSERİ LEZZETLERİNİ SAYARAK SOHBETE BAŞLADI

1969 yılında Kayseri’nin Develi ilçesinde dünyaya gelen İzzet Sezgin, stüdyoya enerjik bir giriş yaptı. Memleketi Sarıca köyünden selam getirdiğini söyleyen yarışmacı, “Pastırmanın, çemenin, mantının ve cıvıklının diyarından size selam getirdim” sözleriyle sohbete başladı.

Cem Öğretir’in “Öyle bir saydınız ki ağzımız sulandı” demesi üzerine Sezgin, ünlü sunucuyu Kayseri’ye davet etti. Eşi Kadriye Sezgin’in de desteğini alan yarışmacı, büyük ödül için heyecanla ilk soruyu bekledi.

İLK SORUDA YANLIŞ CEVAP VERDİ

İzzet Sezgin’in karşısına çıkan ilk soru şöyleydi:

“Pamuk”, “Minnoş”, “Maya”, “Tarçın”, “Boncuk”, “Fındık” genellikle hangisine konulan popüler adlardandır?

A) Elektronik cihazlara

B) Evcil hayvanlara

C) Mutfak gereçlerine

D) Beyaz eşyalara

Seçeneklerdeki “Maya”, “Tarçın” ve “Fındık” isimlerini mutfakla ilişkilendiren Sezgin, C şıkkını seçti. Ancak doğru cevap B) Evcil hayvanlara idi. Böylece yarışmacı, daha ilk soruda elenerek ödül kazanma şansını kaybetti.

“DÖRT TANESİ MUTFAK MALZEMESİ” DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Yanlış cevabın açıklanmasının ardından “Korktuğum soru başımda patladı” diyen Sezgin, tercihini neden yaptığını anlatmaya başladı.

Cem Öğretir’in “Maya ve Tarçın mı sizi yanılttı?” sorusuna yanıt veren yarışmacı, isimlerin mutfakla bağlantısına dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Korktuğum soru başımda patladı. Acele ettim. Maya, fındık, tarçın yanılttı. Mutfakta kullanılmaz mı? Yapacak bir şey yok. Korktuğum başıma geldi. Çok üzgünüm.”

Cem Öğretir ise kedi ve köpeklere de Pamuk, Minnoş, Boncuk ve Fındık gibi isimlerin verilebildiğini hatırlattı.

CEM ÖĞRETİR’İ KAYSERİ’YE DAVET ETTİ

Büyük ödül hayaline ilk soruda veda eden İzzet Sezgin, stüdyodan neşesini kaybetmeden ayrıldı. Cem Öğretir’i yeniden Kayseri’ye davet eden yarışmacı, “Her zaman için Kayseri’ye bekleriz efendim” diyerek yarışmaya veda etti.