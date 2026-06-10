Galatasaray, Gedson Fernandes transferi için görüşmelere başladı. Cimbom’un Gedson’u transfer etmek istediği ilk kez gazeteniz SÖZCÜ’de yer almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin Spartak Moskova’yla görüşmeleri keyifsiz geçti. Moskova ekibi, 27 yaşındaki Portekizli orta saha için 25 milyon Euro talep etti. Galatasaray, bu rakamı yüksek buldu ve pazarlıklar tıkandı. Beşiktaş’tan Spartak’a 20 milyon Euro’ya transfer olan Gedson’un maaş isteği 5 milyon Euro. Galatasaray yönetimi bu rakamı ödemeye hazır. Bonservis konusunda da Rus kulüple anlaşma sağlanırsa Gedson’un yolu bir kez daha Türkiye ile kesişecek. Portekizli futbolcu, yarım sezon görev aldığı Galatasaray’da yeniden forma giymeyi iple çekiyor.