Mahkeme kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel “mutlak butlan” kararından sonra ilk kez TBMM’deki cenaze töreninde karşılaştı. Kılıçdaroğlu ve Özel, CHP Balıkeşir eski Milletvekili Orhan Sür’ün Meclis’teki cenaze törenine katıldı.

YAN YANA YÜRÜDÜLER

Özel ve Kılıçdaroğlu tokalaştı. Özel, Orhan Sarıbal dahil Kılıçdaroğlu’nun arkasından gelenlerle tokalaşmadı. Törende hayatını kaybeden Orhan Sür’ün eşi Birsen Sür’ün Özel’in yanında yürüdüğü görüldü. Törende Özel, İnce, Kılıçdaroğlu ve Ali Mahir Başarır yan yana yürüdü.

Özel’in Kılıçdaroğlu’na önce baş selamı verip ardından tokalaştığı törende, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve ihraç istemiyle YDK’ya sevk edilen ve Grup Başkanvekilliği düşürülen Ali Mahir Başarır ile de tokalaştı. Kılıçdaroğlu Başarır’ı kurultaydaki tavırları için affetmeyeceğini açıklamış, Başarır da ‘’Kendisini linç etmeye kalkışan inek hırsızını affetti, beni affetmeyecekmiş’’ demişti. Törende Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu, yan yana durarak saf tuttu.

Kılıçdaroğlu tören alanından ayrıldı, Özgür Özel ise Meclis binasına girdi.