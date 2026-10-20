Yeni başladığı kabin memurluğu mesleğinde ilk uçuş heyecanını yaşadığı iddia edilen genç hostes, meslek hayatının henüz ilk gününde holiganların arasında kaldı. GÖKYÜZÜNDE TEZAHÜRATLI KARŞILAMA Uçakta taraftar kafilesi olduğu tahmin edilen bir grup, genç kabin memuruna uçuş güvenlik prosedürlerini anlattığı sırada unutamayacağı anlar yaşattı. TEZAHÜRATLARA GÜLÜMSEYEREK EŞLİK ETTİ Taraftarların 'oley' tezahüratına tebessümle karşılık veren genç kadın, ne yapacağını şaşırdı. Kabindeki renkli ve eğlenceli görüntüler uçaktaki diğer yolcuların da ilgisini çekerken, genç hostes mesleğinin ilk gününde ömür boyu unutamayacağı sıra dışı ve tebessüm ettiren bir anıyı geride bıraktı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.