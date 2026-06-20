Dünya genelinde milyonlarca kanatlıyı ve memeli hayvanı kırıp geçiren yüksek bulaşıcı H5N1 kuş gribi varyantı, dünyada henüz ayak basmadığı tek yer olan Avustralya kıtasına da ulaştı. Yapılan resmi açıklamalar, küresel salgının artık kelimenin tam anlamıyla tüm kıtalara yayıldığını gözler önüne seriyor.

GÖÇMEN KUŞLAR VİRÜSÜ TAŞIDI

Avustralya Tarım Bakanlığı, H5N1 varyantının ülke topraklarında ilk kez tespit edildiğini doğruladı. Tarım Bakanı Julie Collins, ölümcül virüsün Batı Avustralya’nın oldukça ücra bir bölgesinde, göçmen bir deniz kuşu türü olan kahverengi skua (kahverengi korsan martı) üzerinde saptandığını duyurdu. Enfekte kuş, Perth kentinin yaklaşık 700 kilometre güneydoğusunda yer alan Esperance kasabası yakınlarındaki Cape Le Grand Milli Parkı sahilinde bulundu. Bakan Collins, durumun ciddiyetini "Kuş gribinden sonsuza dek kurtulamayacağımızı hepimiz biliyorduk" sözleriyle özetledi.

ACİL EYLEM PLANINA GEÇİLDİ

Sahilde bitkin halde bulunan bir güney fırtına kuşu nedeniyle ikinci bir şüphe dalgası daha yaşansa da, yetkililer şu an için kıta genelinde kitlesel bir ölüm kanıtı bulunmadığını belirtiyor. Tehlike Altındaki Türler Komiseri Fiona Fraser, virüsün diğer hayvan popülasyonlarına sıçrayıp sıçramadığını birkaç gün içinde netleştireceklerini bildirdi. Baş Veteriner Hekim Beth Cookson ise acil hayvan hastalıkları komitesinin hızla toplandığını ve bu olaya uzun zamandır hazırlıklı olduklarını açıkladı.

ADALARIN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ

Aslında virüsün Avustralya sınırlarına yaklaşmasının arkasında ürkütücü bir geçmiş yatıyor. H5N1 varyantı, geçen yıl Ekim ayında Hint Okyanusu'nun güneyinde bulunan ve Avustralya'ya ait olan ücra Heard ve McDonald Adaları'nda zaten saptanmıştı. Bu hafta yayımlanan bilimsel bir araştırma ise adadaki felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Geçen Ağustos ayından bu yana Heard Adası'ndaki 17 bin yavru foktan yaklaşık 13 bini, yani grubun %75'inden fazlası H5N1 nedeniyle can verdi. Bölgedeki penguen popülasyonlarında da normalin çok üzerinde ölüm oranları rapor edildi. Bilim insanları, virüsün adalara muhtemelen 1800 kilometre uzaklıktaki Fransızlara ait Crozet Adaları'ndan göç eden kuşlar yoluyla taşındığına inanıyor.

H5N1 NEDİR VE RİSKLERİ NELER?

İlk olarak 1990'ların sonlarında Çin'de ortaya çıkan H5N1, dünya genelinde yaban hayatı ve kümes hayvanları arasında hızla yayılan baskın bir kuş gribi virüsü çeşididir. Virüs sadece kuşları değil; tilki, fok ve su samuru gibi memeli canlıları da enfekte edebiliyor. Virüsün göç yolları vasıtasıyla evcil ve yabani hayvanlarda büyük salgınlar tetiklediği bilinse de, insanlara bulaşma vakaları oldukça nadir görülüyor. Uzmanlar, insan enfeksiyonlarının genellikle hasta veya ölü hayvanlarla doğrudan ve yoğun temas kurulması sonucu yaşandığını hatırlatarak yaban hayatına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuyor.