Fransa Sağlık Bakanlığı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki insani yardım misyonundan dönen bir doktorun Ebola testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bu vaka, Orta Afrika'da başlayan mevcut salgından bu yana Avrupa topraklarında tespit edilen ilk Ebola vakası oldu.

Bakanlık, hastanın Fransa'ya ulaşır ulaşmaz izole edilmesi dahil tüm ihtiyati tedbirlerin alındığını ve enfeksiyon riskini önlemek amacıyla güvenli koşullarda hastaneye nakledildiğini bildirdi.

Fransız yetkililer, virüsün yerel düzeyde yayılma riskini sınırlamak amacıyla hasta ile temas etmiş olabilecek kişileri belirlemek için zamana karşı yarışıyor.

HEPSİ KARANTİNAYA ALINDI

Sağlık Bakanlığı, bu kişilere bölgesel sağlık ajansı tarafından gecikmeksizin ulaşılacağını, evlerinde 21 gün boyunca karantinada kalmalarının isteneceğini ve bu süreçte yakından takip edileceklerini belirtti.

Fransa Sağlık Bakanlığı ile Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), genel nüfus için riskin "çok düşük" olduğunu vurguladı.

Ebola virüsünün hava yoluyla bulaşmadığı, yalnızca hasta bir kişinin vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla yayıldığı vurgulandı.

Geçtiğimiz ay da DKC'de testi pozitif çıkan Amerikalı bir doktor, Almanya'daki Berlin Charité Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

TÜM ZAMANLARIN EN KÖTÜ EBOLA SALGINI

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mayıs ayı ortasında salgının resmi olarak ilan edilmesinden bu yana 1000'den fazla onaylanmış vaka ve en az 260 ölüm kaydedildi.

Mevcut salgın, tarihin en büyük Ebola salgını olarak kayıtlara geçti. Salgına, şu anda onaylanmış bir aşısı veya tedavisi bulunmayan nadir "Bundibugyo" suşunun neden olduğu açıklandı.

Sağlık yetkilileri, salgının merkez üssü olan Ituri eyaletinde virüsün yayılmasını engellemekte güçlük çekiyor.

Bölgedeki silahlı çatışmalara bağlı nüfus hareketleri tıbbi ekiplerin çalışmalarını zorlaştırırken, yüksek riskli temaslıların şu ana kadar yalnızca yarısından biraz fazlası tespit edilip izlenebildi.

Aşırı kalabalık mülteci kamplarındaki durum endişe yaratırken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) komşu Uganda'da da vakaların görülmesi üzerine krizin bölgeye yayılmasından endişe ediyor.