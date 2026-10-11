İsveç Allsvenskan'da futbolseverler benzerine ancak filmlerde rastlanacak olağanüstü bir doksan dakikaya tanıklık etti. 23. hafta mücadelesinde AIK Solna'ya konuk olan Brommapojkarna, ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle geçilen maçın ikinci yarısında adeta gol rekoruna imza attı.

İkinci devrede iki takımın karşılıklı hamleleriyle tam 11 kez ağlar havalanırken, akılalmaz mücadele 6-5'lik skorla deplasman ekibinin galibiyetiyle sonuçlandı.

KARŞILIKLI GOL FIRTINASI

İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte adeta gol yağmurunun yaşandığı karşılaşmada skor tabelası sürekli el değiştirdi. Mücadelede ağları havalandıran isimler şu şekilde kaydedildi:

Brommapojkarna'nın golleri: Strand (48'), Sever (59' ve 65'), Odefalk (61'), Kurochkin (79') ve uzatma dakikalarında galibiyeti getiren Hansen (90+9').

AIK Solna'nın golleri: Ali (55'), Ayari (73'), Gustafsson (81' ve 83') ile maça dengeyi getiren ancak mağlubiyeti engelleyemeyen Hove (90+7').