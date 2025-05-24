Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı 2-0 Gaziantep FK'nin üstünlüğü ile sona eren karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.
Gaziantep FK, 24. dakikada Alexandru Maxim'in penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. 45+5. dakikada Badou Ndiaye, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Gaziantep FK'nin üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya iyi başlayan Kasımpaşa, 51. dakikada Mamadou Fall'un golüyle farkı bire indirdi. Nuno Da Costa'nın 68. dakikada kaydettiği gol maçta eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 44'e, Kasımpaşa ise 47'ye yükseltti.