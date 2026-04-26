Ukrayna Premier Ligi'nin 25. haftasında Kryvbas'ın Dinamo Kiev'i konuk ettiği karşılaşma, futbol tarihinde ender görülen anlara sahne oldu. İlk yarısı 4-1 ev sahibi Kryvbas'ın üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmanın 90 dakikası, Dinamo Kiev'in 6-5'lik tarihi galibiyetiyle sonuçlandı. 4 GOLLE MAÇIN YILDIZI OLDU Ev sahibi Kryvbas'ın Venezuelalı hücumcusu Gleiker Mendoza, karşılaşmaya damga vuran isim oldu. İlk yarıda 13, 29, 34 ve 45+2'nci dakikalarda attığı gollerle yıldızlaşırken; Kiev ekibinde Ponomarenko da 15'inci dakikada fileleri buldu, devre 4-1 Kryvbas üstünlüğüyle sonuçlandı. İKİNCİ YARIDA RÜZGAR DÖNDÜ İkinci yarıya bambaşka bir motivasyonla sahaya çıkan Dinamo Kiev; Mykhavko, Voloshyn ve Buyalsky'nin golleriyle 4-4'lük eşitliği sağladı. Kryvbas, Zaderaka'nın 73'teki golüyle 5-4 öne geçse de sahneye Kievli yıldız futbolcu Andriy Yarmolenko çıktı. Yarmolenko, 76 ve 87'de attığı gollerle tarihi skoru tayin etti: 5-6.

